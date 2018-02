El partido gubernamental de Sudáfrica comunica a Zuma su cese y espera que responda el miércoles

Actualizado 13/02/2018 20:39:41 CET

El líder opositor dice que la decisión del ANC es solo un papel "que no tiene efecto"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El partido gubernamental de Sudáfrica, el Congreso Nacional Africano (ANC), ha comunicado este martes al presidente del país, Jacob Zuma, su cese en el cargo por decisión del Comité Ejecutivo Nacional de la formación, al tiempo que ha explicado que confía en que Zuma responda a la orden de relevo el miércoles, según ha informado la prensa local.

Tras más de diez horas de reunión, los miembros del Comité Ejecutivo Nacional del ANC han decidido aprobar este martes la orden de cese de Zuma como presidente del país, si bien ahora corresponde al mandatario dar respuesta a esta directiva.

En una rueda de prensa, el secretario general del ANC, Ace Magashule, ha explicado que el partido gubernamental ya ha tomado su decisión tras varias horas de "exhaustivas discusiones" y que no hay marcha atrás, al tiempo que ha confiado en que Zuma responda en las próximas horas a la orden de la formación política para que abandone el cargo.

Minutos después, Magashule ha declarado a la cadena pública SABC que Zuma responderá este miércoles y ha defendido su comportamiento en esta crisis. "Zuma se ha comportado como un líder del ANC. Nunca nos ha amenazado con ninguna acción en los tribunales, en ningún modo", ha dicho.

A pesar de la decisión tajante del partido, el ANC no ha puesto a Zuma un plazo para que responda. Magashule ha asegurado que la Constitución permite que el Comité Ejecutivo Nacional del partido gubernamental revoque a Zuma como mandatario.

Mmusi Maimane, el líder del principal partido opositor sudafricano, Alianza Democrática, ha asegurado que la decisión del ANC de cesar a Zuma no es más que una decisión "interna" del partido que "no tiene efecto". "Salvo que el presidente presente su dimisión, esta revocación no vale ni el papel en el que está impresa. Solo el Parlamento puede cesar a Zuma mediante una moción de censura", ha subrayado, en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

En cuanto a la reacción de Zuma, el secretario general del ANC ha dicho que el todavía presidente del país ha pedido a su formación que le permita continuar en el cargo entre tres y seis meses más y que el partido ha rechazado esa posibilidad.

Sobre la respuesta inicial de Zuma cuando el líder del ANC, Cyril Ramaphosa, le ha comunicado la determinación del Comité Ejecutivo Nacional, Magashule ha explicado que el presidente se ha declarado como un miembro "disciplinado" del máximo órgano de decisión del partido. Ha admitido que el ANC tiene derecho a adoptar esa decisión pero ha reiterado que él necesita tiempo.

A pesar de las preguntas de la prensa, Magashule no ha querido referirse a la posibilidad de que Zuma sea cesado mediante una moción de censura o de confianza, en el caso de que no acate la orden de su partido de abandonar el cargo.

La decisión del partido gubernamental de Sudáfrica ha sido, en todo caso, que Zuma debe abandonar el cargo y que el próximo presidente del país será Ramaphosa, tras haber sido elegido como líder del ANC en el congreso celebrado en diciembre.

Zuma lleva días negándose a aceptar las presiones para que renuncie, desoyendo los llamamientos llegados desde el seno de su propio partido y también desde la Fundación Nelson Mandela, con el argumento de que su salida supondría reconocer que las acusaciones de corrupción en su contra son ciertas. El todavía mandatario mantiene que es inocente y pretende seguir en el cargo hasta que culmine su mandato en 2019.

Está previsto que Zuma comparezca ante los medios de comunicación a las 10.00 (hora local) del miércoles para dar a conocer su decisión, según ha avanzado este martes la cadena sudafricana eNCA TV.