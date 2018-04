Paul Ryan confirma que abandonará el Congreso cuando concluya su actual mandato

Actualizado 11/04/2018 17:25:42 CET

WASHINGTON, 11 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Paul Ryan, abandonará el Congreso el próximo mes de enero, cuando concluya su actual mandato, según ha anunciado este miércoles él mismo, que de esta forma ha confirmado lo que ya parecía ser un secreto a voces en Washington.

Ryan, que ha tenido una relación de altibajos con el presidente del país, Donald Trump, ha reunido a sus compañeros para anunciar que no se presentará a la reelección en los comicios de noviembre. Tras casi 20 años como miembro de la Cámara de Representantes, aspira a "dedicar más tiempo a ser marido y padre", según su portavoz, Brendan Buck.

"Si estoy aquí un mandato más, mis hijos solo habrán conocido a un padre los fines de semana. Estoy reordenando mis prioridades", ha dicho Ryan en una comparecencia ante los medios en la que ha aludido a la reforma fiscal aprobada en diciembre como el mayor logro de su etapa al frente de la Cámara Baja.

Ryan, de 48 años, asumió el importante cargo que ostenta a día de hoy --el tercero en importancia por detrás del presidente y el vicepresidente-- en octubre de 2015. Su salida amenaza con lastrar las aspiraciones del Partido Republicano para seguir conservando la mayoría en las elecciones 'midterm' de noviembre.

A pesar de que las relaciones con Trump no siempre han sido fáciles, tal como se ha hecho evidente en este último año, el inquilino de la Casa Blanca se ha despedido de su teórico aliado definiéndole como "un muy buen hombre". "Dejará un legado de éxitos que nadie puede cuestionar. ¡Estamos contigo Paul!", ha destacado en Twitter.

Ryan se ha referido en su comparecencia precisamente a una de las últimas polémicas que rodea a Trump: el posible cese del vicefiscal general, Rod Rosenstein, por su papel en la investigación de la trama rusa y el nombramiento del fiscal especial Robert Mueller.

A pesar de las especulaciones, Ryan ha dicho "no tener motivos para creer que vaya a ocurrir". "Tengo garantías de que no pasará porque he hablado con personas de la Casa Blanca sobre el tema", ha afirmado el dirigente republicano