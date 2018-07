Piratean un clon norcoreano de Facebook horas después de su lanzamiento

Actualizado 28/05/2016 17:22:23 CET

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Apenas unas horas después de haber sido descubierto, el clon norcoreano de Facebook, StarCon, ha sido hackeado. El sitio web, que se lanzó como la "mejor red social coreana", aparentemente ha sido configurado desde Corea del Norte, de acuerdo con la compañía de análisis de Internet que localizó el dominio este viernes, Dyn. Un hecho inusual dada la estricta censura que el Gobierno norcoreano impone sobre el país.

La red social norcoreana funciona igual que Facebook, permite al usuario registrarse y después subir una foto de perfil, mandar mensajes a través del chat y compartir fotos y videos. Sin embargo, Corea del Norte es uno de los países con menor número de usuarios de Internet en el mundo debido a la gran censura impuesta por el Gobierno, que impide a la mayoría de los ciudadanos acceder a la web.

Aunque no se sabe quien configuró la red social, Star es el nombre del servidor de Internet norcoreano y se sabe que fue creado a través de phpDolphin un kit de DIY (Hazlo tú mismo) que permite la creación de redes sociales.

There is already a Kim Jong-Un parody account. That didn't take long. https://t.co/Y81L56IJE0 pic.twitter.com/gCd2OKflxg