Polémica en Irán por la detención por "indecencia" de una adolescente que publicó vídeos de sí misma bailando

Publicado 09/07/2018 18:56:18 CET

ANKARA, 9 Jul. (Reuters/EP) -

Los iraníes han empleado las redes sociales para protestar con sorna por la detención por "indecencia" de una joven de 18 años, Maedeh Hoyabri, arrestada por publicar vídeos de sí misma bailando en Instagram

La etiqueta #Bailarnoesundelito ha aparecido en mensajes protestando por la decisión judicial, muchos de ellos acompañados de vídeos de mujeres iraníes bailando en público.

"Se reirían de ti si contases a cualquier persona del mundo que las chicas de 17 o 18 años son detenidas por bailar, por ser felices y bellas por un delito de difusión de la indecencia mientras hay violadores de niños libres", ha argumentado el disidente político Hossein Ronaghi-Maleki.

La televisión pública iraní ha emitido una grabación en la que la chica se disculpa por "incumplir las normas morales". "No tenía mala intención... No quería animar a otras personas ha hacer lo mismo. No pertenezco a ningún grupo", explicaba Hoyabri en el vídeo difundido el viernes.

Algunos medios de comunicación iraníes han informado de que en las últimas semanas se han producido al menos tres casos similares en los que las chicas fueron puestas en libertad con cargos.

La cuenta de Hoyabri en Instagram está bloqueada por las autoridades iraníes, por lo que ya no se puede acceder desde el interior del país a los 300 vídeos que publicó y en los que no llevaba el velo islámico. La ley islámica vigente en Irán obliga a las mujeres a llevar velo y vestir sin ropa ceñida en la calle y no pueden bailar en público.

No se han concretado los cargos que podrían imputarle a la chica, pero podría ser acusada de incumplir los códigos de vestimenta y comportamiento islámicos.

El pasado mes de abril fue detenido un alto cargo iraní tras la publicación de un vídeo que muestra a chicos y chicas bailando en públicoi en la ciudad santa chií de Mashhad por un delito "contra la decencia pública".

En 2014 un grupo de jóvenes fueron detenidos por compartir vídeos en los que bailaban la canción 'Happy' de Pharrell Williams en los tejados de Teherán. Fueron condenados a cárcel y latigazos, aunque la ejecución de la sentencia está suspendida.

En Irán está bloqueado el acceso a redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube y Telegram y la semana pasada las autoridades informaron de que están estudiando bloquear el acceso a Instagram. Sin embargo, muchos iraníes las utilizan igualmente gracias a programas VPN que permiten ocultar que se trata de usuarios del país persa.