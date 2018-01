El polémico sheriff Joe Arpaio anuncia que intentará ser senador

Publicado 09/01/2018 20:43:32 CET

WASHINGTON, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El antiguo sheriff Joe Arpaio, conocido por su dura postura contra la inmigración en el condado de Maricopa (Arizona), ha anunciado este martes que se lanzará a la política nacional intentando ocupar el escaño que dejará vacante en el Senado el republicano Jeff Flake.

Arpaio fue condenado a seis meses de prisión por desacato a la Justicia en el marco de un caso sobre discriminación racial, después de que quedase probado que incumplió de forma intencionada una medida cautelar que prohibía a sus agentes interceptar a conductores latinos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, procedió a indultar a quien en su día se autoproclamó como "el sheriff más duro" del país norteamericano, alegando que Arpaio, que en 2016 no fue reelegido tras 24 años en el cargo, había sido condenado simplemente "por cumplir con su trabajo".

Ahora, la carrera profesional de Arpaio entra definitivamente en el terreno de la política. "Me presento para el Senado de Estados Unidos por el Gran Estado de Arizona por una razón inquebrantable: apoyar la agenda y las políticas del presidente Donald Trump en su misión de Hacer Estados Unidos Grande de Nuevo", ha publicado en Twitter.

Arpaio ha explicado al 'Washington Examiner' que "tiene mucho que ofrecer" y no oculta que es "un gran defensor" de Trump. Consciente de que "no tiene nada seguro" en este salto, el antiguo sheriff ha aclarado que no se lanzaría como candidato si no se viese "capaz de ganar".

La primera parada, en cualquier caso, serán las primarias del Partido Republicano, para las que ya se ha presentado la exsenadora estatal Kelli Ward y en las que se espera también a Martha McSally, actual miembro de la Cámara de Representantes, según el portal de noticias Politico.