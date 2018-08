La Policía alemana detiene a un islamista ruso que planeaba un atentado

Publicado 22/08/2018 12:50:41 CET

BERLÍN, 22 Ago. (Reuters/EP) -

Las fuerzas de seguridad de Alemania han detenido a un ciudadano ruso que supuestamente planeaba cometer un atentado con bomba tras convertirse al islam radical, ha informado la Fiscalía, que vincula a este sospechoso con otro detenido en Marsella (Francia) en abril de 2017.

Magomed-Ali C., de 31 años, ha sido arrestado este miércoles durante una redada en una vivienda de Berlín, aunque las sospechas sobre él se remontan a octubre de 2016, cuando se hizo con gran cantidad de triperóxido de triacetona (TATP), una sustancia altamente explosiva y bautizada como 'madre de Satán'.

El detenido supuestamente planeaba detonar la bomba en un lugar no especificado de Alemania, aunque con la intención de provocar el mayor número de víctimas posible, ha informado la Fiscalía.

Las autoridades le vinculan al ciudadano galo Clement B., detenido en Marsella y acusado de planear un ataque en Francia junto a otro compatriota que también está detenido. La Policía alemana ya actuó en octubre de 2016 para frenar el posible complot terrorista de Clement B. y Magomed-Ali C., aunque la Policía aún no ha revelado por qué no se produjo entonces la detención de este último.