La Policía británica interrogará a las siete personas que cenaban con los McCann cuando Madeleine desapareció

LONDRES, 1 Ab. (EUROPA PRESS/Eva Martínez Millán) -

La Policía británica interrogará la próxima semana a las siete personas que la noche del 3 de mayo del pasado año cenaban con el matrimonio McCann en el Algarve portugués cuando la mayor de sus tres hijos, Madeleine, de tres años cuando fue vista por última vez, desapareció de la habitación en la que dormía en el piso alquilado por la familia en la localidad de Praia da Luz.

Será la segunda vez que los amigos de Kate y Gerry McCann se sometan a preguntas relacionadas con el caso, tras las que tuvieron que encarar con la Policía lusa que se encargó de las pesquisas tras la ausencia de la pequeña. En este sentido, según la BBC, un pequeño grupo de investigadores de este cuerpo estará presente en la toma de declaración, si bien no dirigirán el interrogatorio.

Así, en esta ocasión será la Policía de Liecestershire, lugar de residencia de la familia de Madeleine, la que se encargue de las preguntas, acordadas previamente con sus colegas portugueses a través del Home Office (Ministerio del Interior) británico. De entre las personas con las que cenaron los McCann, una de ellas, Jane Tanner, ha asegurado a la Policía que la noche del 3 de mayo vio a un hombre llevando un niño cerca del apartamento de la familia.

La ronda, que empezará el martes, podría concluir a finales de la próxima semana, si bien la Policía también prevé citar a los parientes y consejeros que estuvieron con el matrimonio en los primeros días de la investigación de la desaparición de la pequeña mientras que, paralelamente, los abogados de la pareja han solicitado que en torno a una veintena de testigos sean interrogados, incluido el personal del complejo Ocean Club en el que pasaban sus vacaciones y otros veraneantes británicos.

No obstante, Kate y Gerry McCann, que insisten en que no tiene ninguna relación con la desaparición de su hija, no tendrán que someterse al cuestionario, pese a que se mantienen como 'arguidos', la figura que Portugal emplea para denominar a los sospechosos oficiales.