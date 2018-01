La Policía china detiene de nuevo a un librero sueco que escribió sobre líderes comunistas

Publicado 22/01/2018 18:10:36 CET

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades chinas han detenido de nuevo al librero de Hong Kong Gui Minhai --de origen chino pero nacionalidad sueca--, que había sido arrestado inicialmente por publicar libros en los que se abordaban las vidas del presidente chino, Xi Jinping, y de otros líderes del Partido Comunista.

Gui fue secuestrado en 2015 mientras se encontraba de vacaciones en Tailandia. Luego fue incluido en una lista de personas desaparecidas junto a otros cinco escritores hongkoneses a los que se le había perdido la pista ese mismo año, pero meses después aparecieron en China bajo la custodia de sus autoridades.

Las autoridades chinas excarcelaron al librero sueco en octubre del año pasado, pero según su hija, Angela Gui, debía comparecer de forma regular ante la Policía, informa el periódico estadounidense 'The New York Times'. Esta mujer, que vive en Londres, ha explicado que hablaba frecuentemente con su padre a través de Internet, pero el sábado desapareció de nuevo.

Según ha revelado la hija, Gui viajaba en un tren hacia Pelín junto a dos diplomáticos del Consulado de Suecia en Shanghái cuando se vio sorprendido por "unos diez" agentes vestidos de paisano que subieron a bordo del convoy para llevárselo. Desde entonces, no sabe su paradero, al igual que desconoce si su padre o alguno de los diplomáticos intentaron resistirse. "Solo sé que las cosas han dado un giro muy drástico a peor", ha lamentado.

Una portavoz del Ministerio de Exteriores de Suecia, Katarina Byrenius Roslund, ha confirmado que examinan el caso, "de la máxima gravedad", y que se han adoptado "contundentes medidas" a nivel político. El Ministerio de Exteriores chino, en cambio, ha dicho no tener conocimiento del caso y remite al departamento de Seguridad Pública, que ha optado por no responder a 'The New York Times'.