La Policía detiene a un hombre tras interceptar una furgoneta sospechosa cerca del Palacio de Buckingham

Actualizado 09/04/2018 10:31:17 CET

LONDRES, 9 Abr. (Reuters/EP) -

La Policía Metropolitana ha detenido este lunes por la mañana a un hombre después de interceptar una furgoneta sospechosa cerca del Palacio de Buckingham en Londres, según ha informado la propia fuerza de seguridad británica.

El individuo, de unos 30 años de edad, ha sido arrestado por alteración del orden público después de que los agentes de la Policía dieran el alto a una furgoneta blanca que parecía sospechosa en una carretera frente al palacio real, ha señalado un portavoz policial. "Se han establecido cierres de carreteras y perímetros de seguridad y los agentes están evaluando el vehículo", ha indicado.

Green Park and Buckingham Palace on lockdown after man arrested and suspicious van found on Birdcage Walk. Atrocious weather too. #BuckinghamPalace pic.twitter.com/K3SEaFXClK