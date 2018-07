La Policía local desconocía que el autor del tiroteo en el periódico de Maryland había tuiteado amenazas

Publicado 30/06/2018 3:42:20 CET

MADRID, 30 Jun. (Reuters/EP) -

El hombre sospechoso de haber matado a cinco personas en una redacción de un periódico local en el municipio estadounidense de Maryland, en Estados Unidos, había publicado toda una serie de tuits "hostiles" durante más de dos años contra el medio de comunicación, algo que las autoridades policiales desconocían por completo hasta que se produjo el ataque, según ha explicado el jefe de la Policía local este viernes.

No obstante, la Policía sí que sabía que el sospechoso, Jarrod Ramos, había publicado comentarios amenazantes el blog que tenía acerca del periódico, 'The Capital', al que había denunciado, sin éxito, por injurias en 2012.

"No teníamos constancia de esta historia hasta la pasada noche. ¿Deberíamos haberlo sabido? En un mundo perfecto, por supuesto. Pero no lo sabíamos", ha explicado el jefe policial, Timothy Altomare. "Recibimos una llamada con amenazas cada día. Es muy díficil estar al día", ha reconocido.

Ramos había acusado al periódico de injurias al informar sobre sus antecedentes penales acerca de una denuncia por acoso 'online' de una conocida suya. Después de que su denuncia ante los tribunales fuera rechazada por la Justicia local, los abogados del grupo empresarial detrás del periódico advirtieron a la Policía sobre los comentarios que estaba haciendo Ramos contra los periodistas que trabajaban en el medio de comunicación.

No obstante, poco después, el departamento legal de 'The Capital' decidió no presentar cargos contra Ramos por acoso. "Tenían miedo que denunciarlo pudiera exacerbar una situación ya de por sí peligrosa", ha explicado Altomare.

El ataque contra la sede del diario se saldó con la muerte de cinco trabajadores. La plantilla del diario ha decidido mantener el ritmo normal de publicación a pesar del tiroteo, con el que el propio medio de Annapolis abre su portada de este viernes.

"Cinco muertos en el Capital", reza el titular, debajo de las imágenes de los cinco fallecidos, identificados como Gerald Fischmann, Rob Hiaasen, John McNamara, Rebecca Smith y Wendi Winters, encima de una fotografía de la respuesta policial al tiroteo.

El medio también informa de la detención del presunto responsable de los disparos, de 38 años, quien "guardaba un longevo resentimiento" hacia el periódico. Ramos abrió al menos una cuenta de Twitter específica y una web personal para atacar al medio.

"Se hacen llamar 'vigilantes importantes' pero, ¿quién vigila a los vigilantes?. Incluso los reyes tienen que responder ante Dios, y la Inquisición moderna está a punto de llegar. El juicio potencial no es menos severo; la matanza solo difiere en términos literales", rezaba uno de sus mensajes.

El periodista Phil Davis, que trabaja para el diario y se encontraba en el edificio en el momento del tiroteo, señaló tras el ataque que el lugar era "como una zona de guerra". "Un hombre armado disparó a través de la puerta de cristal de la oficina y abrió fuego contra múltiples empleados", agregó.

"No hay nada más terrorífico que escuchar a múltiples personas ser tiroteadas mientras estás debajo de tu escritorio y después escuchar al tirador recargar su arma", manifestó.

Por su parte, el gobernador de Maryland, Larry Hogan, dijo en un mensaje en su cuenta en la red social Twitter estar "absolutamente devastado" por "la tragedia en Annapolis".