La Policía de Tempe (Arizona) difunde el vídeo del atropello mortal del coche sin conductor de Uber

Actualizado 22/03/2018 9:00:36 CET

MADRID, 22 Mar. (EDIZIONES) -

La Policía local de Tempe, en Arizona (EEUU), ha difundido un vídeo del accidente en el que una mujer murió atropellada el domingo por uno de los coches sin conductor de Uber. Se trata del primer siniestro mortal conocido protagonizado por uno de estos vehículos robotizados en una vía pública.

El vídeo muestra una grabación exterior en la que se ven los instantes inmediatamente anteriores al atropello de la mujer, que cruzaba la calle fuera del paso de peatones de noche llevando su bicicleta, cortando en ese punto la filmación para que no se vea el impacto.

Tempe Police Vehicular Crimes Unit is actively investigating

the details of this incident that occurred on March 18th. We will provide updated information regarding the investigation once it is available. pic.twitter.com/2dVP72TziQ