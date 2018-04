El director de la CIA se reunió a principios de abril con Kim Jong Un durante una visita secreta a Pyongyang

Actualizado 18/04/2018 8:02:49 CET

MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director de la CIA y candidato a secretario de Estado, Mike Pompeo, se reunió a principios de abril con el líder norcoreano, Kim Jong Un, durante una visita secreta al país, según han informado este martes al diario local 'The Washington Post' varias fuentes cercanas al asunto.

La reunión a la que Pompeo ha acudido como enviado especial del presidente estadounidense, Donald Trump, ha servido para allanar el camino de cara a la cumbre prevista para mayo o junio entre Kim y el magnate neoyorquino.

La misión clandestina, que no había salido a la luz con anterioridad, ha tenido lugar poco después de que Pompeo fuera nominado por el presidente como secretario de Estado del país.

"Soy optimista respecto a la posibilidad de que el Gobierno de Estados Unidos cree las condiciones apropiadas para que el presidente y el líder norcoreano puedan tener una conversación que lleve a la solución diplomática que todos esperamos", aseveró Pompeo la semana pasada ante la comisión de Relaciones Exteriores del Senado.

Trump, por su parte, ha aludido este martes desde su residencia en Mar-a-Lago a la reunión entre Kim y Pompeo cuando ha indicado que Estados Unidos y Corea del Norte mantienen conversaciones directas a niveles "extremadamente altos".

Por otra parte, ha reconocido que es posible que los esfuerzos para preparar la reunión no sean suficientes. "Puede que las cosas no salgan bien y no celebremos una reunión y tengamos que mantener la posición dura que hemos tomado", ha señalado.

Una semana después de la visita de Pompeo a Corea del Norte, las autoridades estadounidenses confirmaron que Kim estaba dispuesto a negociar una posible desnuclearización de la península, según varios funcionarios de la Administración.

Esto suponía que las partes habían abierto un nuevo canal de comunicación de cara a la cumbre entre los dos líderes. Trump, que había destacado estas comunicaciones, se ha reunido este martes con el primer ministro japonés, Shinzo Abe, en Mar-a-Lago.

Asimismo, Trump ha dado el visto bueno a la cumbre entre las dos Coreas prevista para este mes, en la que Kim y el presidente surcoreano, Moon Jae In, esperan abordar el fin formal y definitivo de la guerra entre los dos países.