El portavoz del Gobierno de Irán anuncia su dimisión, aceptada por Rohani

Publicado 31/07/2018 22:29:01 CET

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Irán, Mohamad Baqer Nobajt, ha anunciado este martes su dimisión y ha resaltado que se centrará en sus funciones como director de la Organización de Gestión y Planificación de Irán.

Nobajt ha señalado en una serie de mensajes en la red social Twitter que el presidente del país, Hasán Rohani, ha aceptado su dimisión, al tiempo que ha resaltado que "el impacto de las presiones de los enemigos y las nuevas condiciones requieren aumentar la carga de trabajo".

"Pese a que me he centrado en ambas responsabilidades como director de la Organización de Gestión y Planificación de Irán y portavoz gubernamental, he pedido a Rohani que me permita contribuir a su plan presupuestario bajo las nuevas circunstancias y dejar la responsabilidad de la portavocía a otra persona", ha señalado.

El país hace frente a dificultades económicas, acrecentadas por la decisión de Estados Unidos de abandonar en mayo el acuerdo nuclear firmado en 2015 y reactivar parte de las sanciones contra Teherán.

El rial se ha hundido en las últimas semanas y alcanzó el lunes su mínimo histórico, lo que ha llevado al vicepresidente, Eshag Yahangiri, ha asegurar que el Ejecutivo y el Banco Central presentarán esta semana un nuevo plan económico.

Cientos de personas se han manifestado durante la jornada en Isfahán (centro) y Karaj, situada cerca de Teherán, en protesta por el incremento de los precios por la devaluación del rial, según ha recogido la agencia británica de noticias Reuters.