El primer ministro palestino, ileso tras sufrir un ataque en su visita a la Franja de Gaza

Actualizado 13/03/2018 12:29:06 CET

La Autoridad Palestina señala a Hamás como responsable en pleno proceso de reconciliación

JERUSALÉN, 13 (EUROPA PRESS)

El primer ministro de la Autoridad Palestina, Rami Hamdalá, ha sido objeto este lunes de un "intento de asesinato" durante una visita a la Franja de Gaza, adonde había acudido para inaugurar una planta de tratamiento de residuos en la parte norte del territorio costero, han informado las autoridades locales.

El convoy en el que viajaban Hamdalá y el jefe de los servicios de Inteligencia, Majid Faraj, se vio sorprendido por una explosión cuando atravesaba el paso de Beit Hanoun, según la cadena Al Yazira, que ha confirmado cinco heridos leves. A pesar de los temores iniciales, las imágenes difundidas por televisión han mostrado al primer ministro ileso.

Hamdalá, de hecho, ha pronunciado el discurso que tenía previsto durante el acto y en él ha asegurado que tres de los vehículos que componían el convoy han sufrido daños. La explosión ha dejado un cráter junto a la carretera y ha destruido los cristales de al menos uno de los coches.

Aunque aún se investigan las circunstancias de este incidente, el Gobierno de Mahmud Abbas ha responsabilizado directamente a Hamás, el partido-milicia que durante más de una década ha controlado Gaza. El portavoz de Abbas, Nabil Abu Rudeinah, ha asegurado que se trata de un intento por boicotear el Gobierno de unidad, informa la agencia Wafa.

"Quien haya perpetrado este acto sirve a los intereses de la ocupación israelí, el principal beneficiado de la división", ha añadido el portavoz, que ha alertado de "un periodo crítico para liquidar la causa palestina" y de los intentos para lograr "la libertad y la independencia".

También Al Fatá se ha pronunciado en este mismo sentido, señalando a su rival político. "Hamás tiene toda la responsabilidad de esta acción criminal. Sienta un peligroso precedente y se tomarán muchas decisiones y políticas teniéndola en cuenta", ha advertido un portavoz del Comité Central de dicha faccion, Hussein al Sheij.

Hamás, sin embargo, también se ha apresurado a condenar el ataque y ha describirlo como "un intento por perjudicar la seguridad de Gaza y los esfuerzos para concluir la reconciliación". Las fuerzas de seguridad controladas por Hamás han iniciado una investigación, según un comunicado recogido por la agencia Reuters.

Las dos principales facciones palestinas sellaron el acuerdo de reconciliación en octubre de 2017, con el objetivo de poner fin a una década de división que ha mantenido separadas políticamente a Cisjordania y a la Franja de Gaza. El pacto, suscrito en El Cairo, no ha sido aplicado por completo y a día de hoy sigue encontrando obstáculos por el reparto de poder o el control de la seguridad.

El coordinador de la ONU para el proceso de paz de Oriente Próximo, Nickolay Mladenov, ha condenado el último incidente y ha respaldado los esfuerzos de Hamdalá "para resolver la situación humanitaria en Gaza y lograr la reconciliación". "Los responsables del ataque de hoy buscan perjudicar estos trabajos. No deben tener éxito", ha advertido en Twitter.

Prime Minister is safe after the attack and insists to inaugurate the wastewater treatment plant in Gaza. — PM of Palestine (@PalestinePMO) 13 de marzo de 2018

PM from Gaza: we will continue to serve our people, and national unity is our strategic option. We are determined to serve Palestine and achieve the national unity — PM of Palestine (@PalestinePMO) 13 de marzo de 2018