El principal abogado de Trump "coopera exhaustivamente" con la investigación de Mueller sobre la injerencia rusa

Publicado 19/08/2018 6:51:58 CET

WASHINGTON, 19 Ago. (Reuters/EP) -

El principal abogado de la Casa Blanca ha cooperado de manera exhaustiva con el consejo especial que está investigando la supuesta interferencia por parte de Rusia en las elecciones norteamericanas de 2016, por lo que ha compartido enormes cantidades de información y detalles sobre el periodo electoral, según ha informado este sábado el diario estadounidense 'The New York Times'.

De acuerdo con el periódico, que ha citado a una decena de consejeros de la Casa Blanca que han sido informados de lo ocurrido, el abogado Donald Mc Gahn ha proporcionado información clave para la investigación, ya que ha declarado detalles de los que no tenían conocimiento previamente.

Durante la noche del sábado, el abogado de McGahn ha confirmado que su cliente ha cooperado voluntariamente con el equipo de Mueller. "El señor McGahn ha respondido todas las preguntas del equipo de manera honesta y exhaustiva", ha asegurado, tras lo que ha añadido que el presidente norteamericano, Donald Trump, no le ha pedido en ningún momento a McGahn evitar responder a nada.

También este sábado, Trump ha tuiteado que ha "animado" a McGahn a cooperar en la investigación. No obstante, de acuerdo con 'The New York Times', en al menos tres entrevistas del consejero, que duraron un total de 30 horas, McGahn describió el entusiasmo por parte de Trump hacia la investigación de la injerencia rusa.

El periódico ha informado de que la decisión por parte de Trump de animar a su equipo legal a cooperar con la investigación, cuyo resultado podría ponerle en una situación comprometida, es "poco común" para el presidente.

La investigación de Mueller es una de las diversas pesquisas abiertas en relación con la presunta interferencia de Rusia en los comicios, así como en la campaña electoral del ahora presidente de Estados Unidos.

Mueller se encuentra, además, investigando si Trump habría incurrido en un delito de obstrucción a la justicia, acusaciones que han sido negadas por el dirigente en reiteradas ocasiones. El equipo de Mueller ha dicho tener constancia de otras dos ocasiones en las que Trump ha preguntado a sus testigos sobre las conversaciones que han mantenido durante la investigación.