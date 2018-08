Los rebeldes construyen su propia administración en el norte de Siria con la ayuda de Turquía

Publicado 20/07/2018 17:27:13 CET

AL BAB (SIRIA), 20 Jul. (Reuters/EP) -

Los rebeldes han comenzado a construir su propia administración en las zonas del norte de Siria que aún controlan, sus últimos feudos, para lo que cuentan con la ayuda de Turquía, lo cual dificultará al régimen de Bashar al Assad reconquistar esta parte del territorio.

En Al Bab, los insurgentes han empezado a emitir carnés de identidad para las 140.000 personas que viven en la ciudad y en las zonas rurales aledañas, un paso muy importante para los miles de sirios que han perdido sus documentos oficiales al verse desplazados por siete años de guerra civil.

Turquía, presente en esta parte del país desde 2016, cuando lanzó la 'Operación Escudo del Éufrates' para limpiar de "terroristas" la frontera, término en el que además de a los milicianos de Estado Islámico incluía a los combatientes kurdos que relaciona con el PKK, es clave en este proceso.

"Los materiales que se usan para fabricar estos carnés de identidad vienen de Turquía", ha contado Abdulrazzaq Abdulrazzaq, miembro del consejo local de Al Bab. Y los datos personales que contienen, así como las huellas dactilares, se comparten con las autoridades turcas, ha añadido.

Un oficial turco ha confirmado que "Turquía apoya este proceso". "El objetivo", ha indicado, "es asegurar toda la zona" distinguiendo a los civiles de los miembros de Estado Islámico y de las Unidades de Protección Popular (YPG) kurdas. El Gobierno de Recep Tayyip Erdogan reconocerá los nuevos carnés y para ello están traducidos al turco.

Othman al Othman, un farmacéutico de Al Bab, tiene los dos carnés de identidad, el del Gobierno sirio y el de los rebeldes, algo que considera necesario en una zona "llena de extraños". Por eso, ha avanzado que intentará conseguir el nuevo documento para toda su familia.

El oficial turco ha apostillado que también pretenden empezar a "organizar la vida social" en el norte de Siria. "Y una de las primeras necesidades es un carné de identidad". Las autoridades rebeldes, con la ayuda del vecino turco, han comenzado igualmente el proceso para conceder matrículas de coche.

Omar Alwan, un joven de 24 años estaba entre los primeros de la fila para conseguir el documento de identidad. "No puedo usar el carné del régimen porque me buscan. Primero me buscaban para el servicio militar y después por protestar", ha relatado.