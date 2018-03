Al menos 26 muertos y 18 heridos en un atentado suicida en el oeste de Kabul (Afganistán)

Actualizado 21/03/2018 9:59:12 CET

Al menos 26 personas han muerto y otras 18 han resultado heridas este miércoles como consecuencia de un atentado suicida en el oeste de Kabul coincidiendo con la celebración del Nowruz, el Año Nuevo persa, según ha informado un portavoz del Ministerio del Interior citado por la cadena de televisión local 1TV.

El ataque ha tenido lugar en la zona de Karte Saji, donde decenas de ciudadanos se estaban congregando para las celebraciones con motivo del Nowruz, el Año Nuevo persa. La cadena de televisión Tolo ha señalado que el atentado ha sido perpetrado por un suicida en el área de Kart-e-Char, cerca de la Universidad de Kabul y del hospital Alí Abad.

Un responsable del Ministerio del Interior afgano ha asegurado que el ataque ha sido obra de un terrorista suicida que ha detonado la carga que llevaba adosada cuando se encontraba cerca del hospital Alí Abad. La Policía de Kabul ha ratificado que es un ataque suicida.

El terrorista ha hecho estallar la carga que llevaba antes de llegar al lugar en el que se congregaban decenas de personas para celebrar el primer día de la conmemoración del Nowruz, el Año Nuevo persa, en la zona de Karte Saji.

Testigos de los hechos han dicho que la explosión ha tenido lugar en torno a las 11.00 horas, en el distrito policial tres de la capital afgana. El balance de 26 muertos y 18 heridos ha sido confirmado por el viceportavoz del Ministerio del Interior, Nusrat Rahimi.

The road is closed to traffic Initial reports indicates that an attacker was to reach Karte Sakhi shrine and detonate his suicide vest to disrupt new year celebrations but it was detonated outside before reaching his target, there is no exact report about casualties. pic.twitter.com/BrNbQjDeNo