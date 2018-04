Registrado un incendio en un hospital universitario de Estambul

Actualizado 05/04/2018 17:22:19 CET

MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un incendio ha afectado este jueves varias plantas de un hospital universitario de la localidad turca de Estambul (oeste), según han recogido los medios turcos, sin que por el momento haya informaciones acerca de víctimas.

Las llamas afectan al Hospital Taksim, ubicado en el distrito de Gaziosmanpasa, en la zona occidental de la ciudad.

Al lugar se han desplegado varias dotaciones de bomberos, si bien el incendio no está controlado por el momento. Vídeos publicados por los medios turcos muestran que el incendio se extiende por varias plantas del edificio.

Breaking: A massive fire has erupted at Taksim hospital in Istanbul, Turkey. Several floors of the hospital are on fire. pic.twitter.com/c3Lq2o4ojp