Al menos un muerto en un ataque suicida contra una cadena de televisión privada en Kabul

Actualizado 07/11/2017 8:42:18 CET

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto como consecuencia de un ataque suicida perpetrado este martes por la mañana contra la sede de la cadena de televisión privada Shamshad en Kabul, según ha informado la cadena audiovisual Tolo.

Un empleado de la cadena atacada ha contado que los asaltantes han entrado en la sede de Shamshad y que se han escuchado disparos en el interior del complejo. El balance provisional es de una persona muerta y tres heridas.

El ataque ha comenzado en torno a las 10.45 horas de este martes, cuando un terrorista suicida ha detonado la carga que llevaba adosada. Tras la deflagración, entre dos y tres hombres armados han irrumpido en la cadena de televisión y han abierto fuego.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado varias ambulancias y unidades de las fuerzas de seguridad afganas. En el lugar se han escuchado varios disparos, según Tolo. Los talibán han negado cualquier vinculación con este ataque.

