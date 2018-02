Reino Unido y Bélgica acuerdan reforzar su cooperación contra la inmigración "en tránsito"

Actualizado 27/02/2018 11:42:40 CET

BRUSELAS, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Gobiernos británico y belga han acordado reforzar su cooperación para atajar la inmigración "en tránsito". Numerosos inmigrantes extracomunitarias tratar de alcanzar Reino Unido pasando por Bélgica, que se convierte así en mero país de tránsito.

Ambos Gobiernos han acordado mejorar el intercambio de información y la creación de un punto de contacto único para ello, así como el lanzamiento de una campaña para disuadir a los inmigrantes de emprender la ruta, según ha informado el diario 'Le Soir'.

"Las informaciones sobre las rutas de tráfico, procedimientos de asilo o sobre un nuevo modus operando de los traficantes no se comparten en la actualidad porque no hay un intercambio estructura de informaciones", han explicado al diario 'Laatste Nieuws' el ministro del Interior, Jan Jambon, y el secretario de Estado de Inmigración, Theo Francken, para justificar la creación de un "punto de contacto único" para centralizar el intercambio de información.

Ambos Gobiernos también pretenden colaborar para disuadir a los inmigrantes de emprender la ruta entre ambos países rebatiendo los argumentos de los traficantes, que les aseguran que no serán expulsados.

"Aseguran a los inmigrantes por ejemplo que los británicos no les expulsan al primer país europeo al que llegaron. Esto es falso", han precisado ambos. Ambos Ejecutivos acordaron reforzar su cooperación contra la inmigración en tránsito durante un encuentro que mantuvieron este lunes en Londres con la ministra del Interior británica, Amber Rudd. Jambon y Franken han apostado por mantener una cooperación "máxima" con Reino Unido en seguridad tras el Brexit. "La seguridad no puede verse amenazada", han justificado.

Home Secretary @AmberRuddHR met Belgian Interior Minister @JanJambon and State Secretary for Asylum and Migration @FranckenTheo today to discuss how the UK will continue to work closely with EU countries to tackle organised crime and prevent terrorism. pic.twitter.com/moxahUWash