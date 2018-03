Reino Unido, Francia, Alemania y EEUU culpan a Rusia por el ataque a Skripal y piden que informe ante la OPAQ

Publicado 15/03/2018 14:23:00 CET

LONDRES, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los líderes de Francia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos han atribuido al Gobierno de Rusia la responsabilidad por el ataque con gas nervioso contra el exespía ruso Sergei Skripal y su hija Yulia, al tiempo que han exigido al Kremlin que dé explicaciones ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. (OPAQ).

"Los líderes de Francia, Alemania, Estados Unidos y Reino Unido rechazamos el ataque que tuvo lugar contra Sergei y Yulia Skripal en Salisbury el 4 de marzo", han asegurado los mandatarios, en un comunicado conjunto publicado este jueves, el día después de que Reino Unido anunciar la expulsión de 23 diplomáticos rusos por el ataque contra el exespía.

"El uso de un agente nervioso de fabricación militar, de un tipo desarrollado por Rusia, constituye el primer uso ofensivo de un agente nervioso en Europa desde la Segunda Guerra Mundial", han considerado los líderes de Reino Unido, Francia, Estados Unidos y Alemania.

Los cuatro mandatarios han hecho hincapié en que el ataque en Salisbury ha supuesto "un asalto contra la soberanía de Reino Unido" y han dejado claro que el uso de este tipo de sustancias por parte de un país representa "una clara violación" de la Convención sobre Armas Químicas y "una violación del Derecho Internacional". "Amenaza la seguridad de todos", han considerado.

Tras señalar que Reino Unido ha informado detalladamente a sus aliados de que es "altamente probable" que Rusia haya sido la "responsable" de este ataque, los dirigentes de los cuatro países han dejado claro que creen que "no hay otra explicación alternativa plausible" que no sea la responsabilidad de Rusia y han puesto de manifiesto que el Gobierno de Moscú no ha respondido a las preguntas que le ha planteado el Ejecutivo de Londres.

"Reclamamos a Rusia que afronte todas las preguntas relacionadas con el ataque en Salisbury. Rusia debería en concreto desvelar por completo y con detalles su programa Novichok ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ)", han subrayado.

Por últimos, los presidentes de Francia y Estados Unidos, Donald Trump y Emmanuel Macron, y las jefas de Gobierno de Alemania y Reino Unido, Angela Merkel y Theresa May, han manifestado su preocupación por el patrón "de comportamientos irresponsables de Rusia" y han exigido al Gobierno de Moscú que "cumpla sus responsabilidades como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU en cuanto al mantenimiento de la paz y la seguridad internacional".

El comunicado conjunto de Francia, Reino Unido, Alemania y Estados Unidos llega un día después de que el Gobierno británico haya anunciado la expulsión de 23 diplomáticos rusos en represalia por el ataque con gas nervioso contra el exespía ruso Sergei Skripal y su hija Yulia el 4 de marzo en Salisbury.

Skripal y su hija permanecen desde entonces ingresados en un hospital con pronóstico grave, al igual que el agente de Policía británico que les atendió en el banco en el quedaron inconscientes cerca de un control comercial en Salisbury