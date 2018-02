Reino Unido podría sumarse a los ataques contra el régimen sirio si se prueba que ha usado armas químicas

Publicado 27/02/2018 10:04:59 CET

LONDRES, 27 Feb. (Reuters/EP) -

El ministro de Asuntos Exteriores británico, Boris Johnson, ha asegurado este martes que su país podría sumarse a los ataques aéreos de Estados Unidos contra las fuerzas del régimen sirio si se demuestra que el Gobierno de Damasco ha usado armas químicas contra la población civil.

"Si sabemos que eso ha ocurrido y podemos demostrarlo y hay una propuesta de acción en la que Reino Unido pueda ser útil, entonces creo que deberíamos analizarlo muy en serio", ha afirmado el jefe de la diplomacia británica, en declaraciones a la BBC.

Por otra parte, Johnson también se ha referido al proceso de salida de Reino Unido de la Unión Europea y ha asegurado que Reino Unido no se seguirá sometido a los fallos del Tribunal Europeo de Justicia cuando abandone el club comunitario.

El diario 'Financial Times' ha informado de que la Unión Europea solicitará a Reino Unido esta semana que se mantenga sometido al Tribunal Europeo de Justicia de forma indefinida en virtud de un acuerdo post-Brexit para poder solucionar cualquier futura disputa con las autoridades comunitarias.

"No, eso no va a ocurrir porque ha sido expresamente rechazado por el pueblo británico", ha afirmado el secretario de Exteriores británico. "No podemos seguir sometidos al Tribunal Europeo de Justicia y es una parte de la iniciativa de recuperar el control de nuestra legislación", ha remachado.