Renzi reprocha al "abusón" Salvini que pese al desvío del 'Aquarius' "no ha cambiado nada"

ROMA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ex primer ministro italiano Matteo Renzi ha arremetido este domingo contra el ministro del Interior y líder de la Liga, Matteo Salvini, con el argumento de que a pesar de que ha logrado que los migrantes del 'Aquarius' no fueran llevados a Italia "no ha cambiado nada".

"Creo que Salvini ha sido un abusó con 629 pobres infelices, pero no cambia nada. Un millón de 'me gusta', querido Salvini, no valen una vida", ha argumentado Renzi en una entrevista.

Renzi ha reconocido que ha sido una "operación exitosa colosal desde el punto de vista de los medios de comunicación: Salvini es el cineasta con talento que ha hecho un anuncio, pero mañana por la mañana no cambia nada ni hay ninguna propuesta concreta. Los puertos están abiertos, la cuestión no está resuelta en la UE e Italia está más aislada", ha argumentado.

El ex premier del Partido Democrático ha denunciado una "trumpización". "Hoy migrantes, mañana será pistolas para todos", se ha lamentado.

Salvini no ha tardado en responder: "No tengo tiempo para responder a Renzi. Los italianos ya le han respondido y lo han enviado a casa. Yo lo que quiero es trabajar", ha apuntado Salvini durante un acto en Cinisello Balsamo.

Renzi ha reprochado además a los intelectuales, actores, cantantes y filósofos que el año pasado dijeron que el Partido Demócrata no era la izquierda, sino el Movimiento 5 Estrellas. "El M5S es ahora cómplice de Salvini. Están a remolque de la Liga (...). M5S e izquierda son dos líneas paralelas destinadas a no encontrarse", ha apostillado.