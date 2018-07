Los republicanos critican el aumento del gasto público

Actualizado 26/01/2011 9:14:42 CET

WASHINGTON, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Paul Ryan, ha criticado el aumento del gasto público frente a las soluciones esgrimidas por el presidente, Barack Obama, para mejorar la economía del país, durante el discurso del Estado de la Unión.

"El debate está fuera de control, lo que era un desafío fiscal es ahora un problema fiscal", dijo Ryan durante su discurso, al tiempo que advirtió de que el país se enfrenta a "una aplastante deuda" que debe ser reducida lo antes posible para evitar una descompensación de las cuentas públicas.

En concreto, Ryan, quien fue el elegido por su partido para dar la réplica a Obama, se refirió a la reforma sanitaria impulsada por el dirigente como el vector que conducirá al país a la "bancarrota". "El gasto en atención sanitaria está provocando un explosivo crecimiento de nuestra deuda", alertó el congresista.

A este respecto, el republicano apuntó la capacidad de su partido para revertir la situación, garantizando que una vez asumido el control de la Cámara de Representantes, como consecuencia de las elecciones legislativas, cumplirán con sus promesas de ajuste del déficit. "Podemos ofrecer una opción mejor, una visión diferente", argumentó.

Asimismo, Ryan hizo referencia al grado de crispación política que algunos han apuntado como el detonante del tiroteo del pasado 8 de enero en Tucson (Arizona), en el que murieron seis personas y trece resultaron heridas, entre ellas la congresista demócrata Gabrielle Giffords, que continúa recuperándose.

"Los estadounidenses son escépticos con los dos partidos políticos y ese escepticismo está justificado, especialmente cuando se refiere al gasto", dijo el republicano adoptando una postura más conciliadora, en línea con lo manifestado por Obama al condenar el suceso. "Así que consideren que todos nosotros (los políticos) somos culpables", aceptó.

LA VISIÓN DEL TEA PARTY

En un paso más, la fundadora del Tea Party, Michele Bachmann, se ha encargado de exponer la postura del movimiento ultraconservador, en un intento de marcar distancias con el discurso oficial de los republicanos. Así, la congresista alertó a los ciudadanos de que las propuestas realizadas por Obama ya han sido incumplidas en ocasiones anteriores, a juzgar por la situación económica.

"Durante dos años el presidente Obama ha hecho promesas justo como las que acabamos de oírle hacer esta tarde, aunque todavía tenemos un alto nivel de desempleo, los precios de las casas se han devaluado y el coste de la gasolina se ha disparado", señaló la política, que utilizó un gráfico para respaldar su discurso.

Estas palabras no han sentado del todo bien en las filas republicanas al considerar que se han despegado de la línea conciliadora trazada por Ryan, evidenciando así las crecientes fisuras entre miembros del partido, informa el diario 'The New York Times'.

No obstante, Bachmann rechazó estas teorías y recordó que su intervención refleja la visión de un movimiento que forma parte del Partido Republicano. "Estoy aquí para dar su respuesta, no para competir con la versión oficial" de la formación, sentenció.