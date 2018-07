Rohani avisa de que la presión de EEUU contra el petróleo de Irán podrían afectar a las exportaciones regionales

Publicado 03/07/2018 10:08:48 CET

DUBÁI, 3 Jul. (Reuters/EP) -

El presidente de Irán, Hasán Rohaní, ha asegurado este martes que exportaciones de petróleo iraní en Oriente Próximo podrían verse afectadas si Estados Unidos presiona a sus clientes para que dejen de comprar crudo procedente de la República Islámica.

"Los americanos han proclamado que quieren detener completamente las exportaciones de petróleo de Irán. No entienden el significado de esta declaración porque no tiene sentido que el petróleo iraní no sea exportado cuando el petróleo de la región es exportado", ha afirmado Rohani, en un discurso a última hora del lunes durante su visita oficial a Suiza, según ha informado la agencia de noticias semioficial iraní ISNA.

En anteriores ocasiones, las autoridades iraníes han amenazado con bloquear el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas de tráfico marítimo para el transporte de crudo, en caso de acciones hostiles de Estados Unidos contra la República Islámica.