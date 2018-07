Lugovoi resta importancia a las informacionse que aeguran que Londres podría pedir su extradición

Actualizado 26/01/2007 17:50:29 CET

El ciudadano ruso se encuentra en el centro de la investigación del caso Litvinenko

LONDRES, 26 Ene. (de la corresponsal de EUROPA PRESS, Marta Altuna) -

El ciudadano ruso Andrei Lugovoi restó imporancia hoy a las informaciones aparecidas en el diario 'The Guardian' que indican que Scotland Yard ha recogido suficientes pruebas en el caso de Alexander Litvinenko para que las autoridades británicas pidan su extradición para que sea juzgado en Reino Unido.

Alexander Litvinenko era un ex agente de la KGB que fue envenenado con Polonio 210 en Londres. Lugovoi, que también era espía, ha negado cualquier implicación en el asesinato. En declaraciones a la BBC, aseguró que no ha leído el diario 'The Guardian'.

Lugovoi dijo que se encuentra de vacaciones descansando. El mes pasado pasó varios días en un hospital de Moscú donde aperentemente se le realizaron exámenes para determinar si estaba contaminado con la sustancia radioactiva Polonio 210. Su entrada al hospital coincidió con la llegada a Moscú de detectives británicos que investigaban la muerte de Litvinenko.

El equipo de Scotland Yard sólo pudo hablar con él en dos ocasiones y siempro fueron oficiales rusos quienes le preguntaron en nombre de las autoridades británicas. Lugovoi y otro hombre, Dmitri Kovtun, se encuentran en el centro de la investigación porque se reunieron con Litvinenko en un hotel de Londres el 1 de noviembre, el día que se cree que fue envenenado.

Ocho trabajadores del hotel y un cliente dieron positivo de radiación. Se da la circunstancia de que la constitución rusa prohíbe extraditar a sus ciudadanos.