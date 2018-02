El Gobierno ruso confirma la muerte de los 71 pasajeros del Antonov siniestrado

Actualizado 11/02/2018 18:29:34 CET

MOSCÚ, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Ministerio de Transportes de Rusia ha confirmado la muerte de todos los 71 ocupantes (65 pasajeros y seis tripulantes) del avión Antonov siniestrado cerca de Moscú, informa la agencia ITAR-TASS, citada a su vez por Reuters.

Al mismo tiempo que la Fiscalia certificaba los fallecimientos, el jefe del Ministerio de de Emergencia en el región de Moscú, Sergei Poletikin, ha confirmado el hallazgo de una caja negra.

"Hemos hallado un registrador de vuelo durante las labores de búsqueda", ha informado a la agencia de noticias rusa RIA Novosti.

El avión cubría la ruta Moscú - Orsk separada por aproximadamente 1.700 kilómetros.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha ofrecido sus condolencias a familiares y amigos de las personas que han muerto en el accidente y ha pedido al Gobierno investigar la catástrofe, según ha hecho saber el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov.

The speed and altitude graph for flight #6W703 show a descent from 6200 feet to 3200 feet during the last minute before the ADS-B signal was lost about 20 km south-east of Domodedovo Airport.https://t.co/PNoxBssRTf pic.twitter.com/ppf5rD9k7E