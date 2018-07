Rusia dice que no habrá comunicado conjunto pero sí rueda de prensa al finalizar la cumbre de Putin y Trump

Publicado 16/07/2018 9:31:25 CET

MOSCÚ, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Presidencia de Rusia, Dimitri Peskov, ha asegurado este lunes que no está previsto que los líderes de Rusia y de Estados Unidos, Vladimir Putin y Donald Trump, publiquen un comunicado conjunto al término de la cumbre de Helsinki aunque sí que se prevé que den una rueda de prensa en la capital de Finlandia.

"No, eso no se corresponde con la realidad. No está prevista declaración alguna y eso, propiamente dicho, no es un atributo de este tipo de encuentros", ha afirmado el portavoz del Kremlin. "Los jefes de Estado tienen previsto dar una conferencia de prensa y ahí harán sus declaraciones, solo orales", ha indicado Peskov, en declaraciones a la cadena de televisión rusa RT, recogidas por la agencia de noticias Sputnik.

Peskov ha dicho que el orden del día de la reunión "no está escrito todavía" y que se conformará durante la cumbre. En referencia a la rueda de prensa, el portavoz de la Presidencia rusa ha dicho que se trata de un procedimiento habitual pero importante en este caso.

"Es un proceso común, Putin ofrece conferencias de prensa bastante a menudo y también con sus colegas extranjeros, pero, claro está, se tratará de una rueda de prensa muy importante", ha indicado.

Según Peskov, "siempre se llega a un acuerdo técnico sobre quién habla primero, quién segundo y cuántas preguntas harán los periodistas de ambos países". El portavoz ruso ha indicado que ya "existe un entendimiento respecto al algoritmo técnico de esta conferencia de prensa".

Los presidentes de Rusia y de Estados Unidos, Vladímir Putin y Donald Trump, se reunirán en Helsinki el 16 julio para su primera cumbre, un encuentro en el que abordarán las relaciones bilaterales y temas de la actualidad internacional.

Hasta la fecha, Putin y Trump mantuvieron dos encuentros cara a cara, el primero en julio de 2017, al margen de la cumbre del G20 en Hamburgo (Alemania), y el segundo, coincidiendo con el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), celebrado en la ciudad vietnamita de Da Nang en noviembre de 2017.