Rusia insta a Alemania a que se ahorre represalias por el caso Skrupal

Publicado 24/03/2018 12:03:39 CET

BERLÍN, 24 Mar. (DPA/EP) -

El embajador ruso en Berlín, Sergei Netschajev, ha advertido este sábado a Alemania de que no tome represalias contra Rusia por el ataque contra el ex agente doble Sergei Skripal y su hija en Reino Unido.

"Esperamos de verdad que nuestro socio alemán no juegue en base a reglas ajenas y además con los ojos cerrados. Eso no forma parte de todos nuestros intereses", ha declarado el diplomático a la agencia DPA. "Las relaciones germano-rusas tienen un significado estratégico".

La Unión Europea (UE) endureció el jueves y el viernes su tono contra Moscú y varios países están considerando la posibilidad de tomar represalias contra Rusia por el ataque contra el ex agente doble, tras cambiar su posición inicial de cautela y reconocer el jueves que muy probablemente Moscú es responsable.

Los jefes de Estado y de Gobierno han acordado llamar a consultas de nuevo a Bruselas al embajador de Moscú ante la UE. Se espera que se reúna también el diplomático alemán Markus Ederer con la alta representante de Política Exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini.

La canciller alemana, Angela Merkel, no descarta dar más pasos contra Rusia, algo que quiere acordar previamente junto con el presidente francés, Emmanuel Macron.

Netschajev rechazó cualquier tipo de implicación de Rusia en el ataque a Skripal. "Emplear armas de destrucción masiva en territorio de un Estado miembro de la OTAN, para lo que se necesita un laboratorio químico profesional y expertos, donde las consecuencias pueden ser irreversibles, es algo que no procede del mundo de la ciencia ficción, sino más bien del de la psiquiatría", declaró.

El embajador, en el cargo desde principios de marzo, comparó el comportamiento de Reino Unido con la justificación de Estados Unidos para emprender la guerra de Irak en 2003.

"Me gustaría recordar que esto es algo que ya hemos vivido en varias ocasiones. Por ejemplo, durante los preparativos de la agresión contra Irak, en donde se usaron mentiras y fundamentos falsos para lograr una invasión militar", ha indicado.

Estados Unidos presentó entonces supuestas pruebas de que el jefe del Estado de Irak, Sadam Husein, tenía armas de destrucción masiva. Sin embargo, estas armas nunca fueron encontradas.

Respecto a posibles contramedidas de Moscú contra la UE, Netschajev declaró que ése no es su "camino". "Queremos una investigación abierta y en profundidad del caso", comentó. No obstante, el diplomático recordó que Rusia no permite que se la ponga contra las cuerdas. "No permitiremos a nadie que use un lenguaje de ultimátum con nosotros. Es totalmente inútil reclamar que admitamos algo sólo porque Londres lo quiere".

En este punto, Netschajev indicó que la reacción de Reino Unido le recuerda a los tiempos de la Guerra Fría. "Si se mira el reciente desarrollo de los hechos aparece la impresión de que a alguien realmente le gustaría tener este escenario", dijo. "El objetivo sigue siendo aislar a Rusia para siempre de Europa y de la UE", señaló. Pero Rusia está interesada en tener relaciones estrechas y de buena vecindad con Europa y Alemania, agregó.

Skripal y su hija Yulia fueron encontrados inconscientes el 4 de marzo en un parque de Salisbury, Inglaterra, y se encuentran en un hospital en estado crítico. Los investigadores aseguran que fueron envenenados con el agente tóxico de fabricación soviética Novichok.