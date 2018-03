Rusia reclama a Reino Unido que presente pruebas materiales de su responsabilidad en el ataque contra Skripal

Publicado 14/03/2018 21:49:48 CET

El embajador de Rusia ante Naciones Unidas, Vasili Nebenzia, ha reclamado este miércoles a las autoridades de Reino Unido que presenten pruebas materiales que demuestren la responsabilidad de Moscú en el ataque con gas nervioso contra el exespía ruso Sergei Skripal en Salisbury.

Nebenzia ha recalcado que el agente nervioso usado en el ataque pudo tener origen en Reino Unido y ha reiterado la disposición de las autoridades rusas a investigar el caso.

"No tenemos nada que temer y nada que esconder", ha dicho, antes de reclamar al Consejo de Seguridad de la ONU que la reunión de consultas sobre el caso sea de puertas abiertas, según ha informado la agencia rusa de noticias Sputnik.

"Pedimos cambiar el formato de la reunión de consultas a puerta cerrada y lo hacemos no sin reflexionar. Lo hacemos porque queremos que todo el mundo vea lo que está ocurriendo aquí", ha sostenido.

Asimismo, ha tildado de "inaceptable" que la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, formulara "acusaciones injustificara" en su carta al secretario general de la ONU, António Guterres.

Nebenzia ha recalcado además que Rusia no permitirá que Londres formule ultimátums contra el país. "Nos exigieron que confesáramos en 24 horas haber cometido un crimen. No hablamos con nadie con ultimátums y no permitiremos que nos hablen de esta manera", ha remachado.

May ha anunciado este mismo miércoles medidas contra Rusia después de considerar a este país responsable del ataque contra Skripal y su hija, que se encuentran en estado crítico. Reino Unido ha expulsado a 23 diplomáticos rusos y ha suspendido los contactos políticos de alto nivel.

Para Moscú, las medidas parten de la "falsa" premisa de que las autoridades rusas están detrás y suponen "una flagrante provocación sin precedentes", según un comunicado del Ministerio de Exteriores. En este sentido, el Departamento que dirige Sergei Lavrov considera que May actúa movida por fines "políticos".

El Gobierno de Rusia ha lamentado que la primera ministra británica haya optado por la "confrontación" en lugar de por favorecer una investigación a la que Moscú se habría mostrado dispuesto. Así, ha reprochado los métodos "unilaterales y poco transparentes" de Londres.