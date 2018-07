La salud de Ledezma "es inmejorable"

Publicado 27/04/2015 17:28:08 CET

CARACAS, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La salud del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, "es inmejorable", según ha informado su médico, José Luis Elías Mora, tras la operación de hernia inguinal a la que ha tenido que someterse este fin de semana de con carácter de urgencia.

Elías Mora ha explicado en una rueda de prensa que el edil capitalino fue operado el domingo "por una hernia inguinal reproducida del lado derecho a consecuencia de una intervención quirúrgica que se le realizó en mayo del año pasado".

"El resultado de la intervención fue bastante bueno, se logró hacer lo que se tenía planeado que era colocar la malla", ha indicado, asegurando que la salud del jefe del Gobierno caraqueño "es inmejorable", según ha informado la prensa venezolana.

Ledezma deberá pasar entre 48 y 72 horas ingresado para descartar cualquier evolución negativa, tras lo cual podrá permanecer bajo arresto domiciliario el tiempo que sea necesario para la recuperación, estimado en unos 30 días.

"Una vez que egrese, debería estar en su casa, es lo más recomendable, porque recordemos que se le colocó una malla y en una cárcel no hay las condiciones ideales para evitar una infección. Yo me trasladaré a su casa para los respectivos chequeos", ha indicado.

ARRESTO DOMICILIARIO

Desde su llegada al Hospital Urológico San Román, en Caracas, a las 2.30 del sábado (hora local), el Ministerio Público solicitó al juzgado una medida cautelar de arresto domiciliario para favorecer la recuperación de Ledezma.

La jueza que lleva el caso accedió, pero se desconoce si, una vez superara la intervención quirúrgica, tendrá que volver a la prisión militar de Ramo Verde, donde está recluido desde el 19 de febrero por sus supuestos planes para matar al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

La mujer de Ledezma, Mitzy Capriles, ha insistido en exigir la excarcelación de su marido. "No se da por caridad lo que corresponde por justicia. El hecho de que se mencione la palabra casa no significa libertad. Esa no es la libertad que merece Antonio", ha sostenido.