Salvini amenaza con enviar a Libia a 177 emigrantes rescatados por la Guardia Costera italiana

Publicado 19/08/2018 14:24:26 CET

ROMA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, ha advertido de que podrían devolver a un puerto libio a los 177 inmigrantes rescatados por el 'Diciotti' de la Guardia Costera italiana si Bruselas no compromete más ayudas para la acogida.

"O Europa decide seriamente ayudar a Italia en términos concretos comenzando por los 180 inmigrantes que están a bordo del 'Diciotti' o nos veremos obligados a hacer lo que acabará definitivamente con el negocio de los contrabandistas, es decir, llevar a un puerto de Libia a la gente recatada en el mar", ha afirmado, según recoge la prensa italiana.

La entrega de náufragos a Libia supondría una violación de la Convención de Ginebra porque Libia no está considerado un refugio seguro, según ha recordado reiteradamente la Comisión Europea.

El 'Diciotti' está anclado en aguas de la isla italiana de Lampedusa desde hace cuatro días con 177 emigrantes a bordo. Sin embargo, Salvini ha cargado contra las autoridades de Malta, que "vuelven a ser incalificables y merecedoras de sanciones" por no rescatar a los 177 náufragos. Sin embargo, Malta acusa a Italia de interferencia ilegítima porque la embarcación no estaba en dificultades y no querían ser rescatados.