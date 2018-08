Salvini se queja después de que el principal semanario católico de Italia le compare con Satanás

Publicado 25/07/2018 23:12:27 CET

MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, se ha quejado este miércoles después de que el principal semanario católico del país, 'Famiglia Cristiana' (Familia Cristiana) le haya comparado con Satanás en la portada de su nueva edición por su política migratoria.

'Vade retro, Salvini', recoge la portada de la revista, en referencia a la fórmula utilizada para los exorcismos. Asimismo, recoge que "no es algo personal o ideológico, es sobre los Evangelios".

En respuesta, Salvini ha publicado la portada en su cuenta en la red social Facebook y ha dicho que "no pretende dar lecciones a nadie, ya que es el último de los buenos cristianos, pero no merece tanto".

"Me reconforta el hecho de recibir diariamente el apoyo de tantas mujeres y hombres de la Iglesia, que me animan a no rendirme", ha sostenido el ministro del Interior italiano.

Asimismo, ha citado el catecismo de la Iglesia Católica, 2241, al afirmar que "las naciones más ricas deben acoger, en la medida de lo posible, al extranjero".

Este catecismo sostiene que "las naciones más prósperas tienen el deber de acoger, en cuanto sea posible, al extranjero que busca la seguridad y los medios de vida que no puede encontrar en su país de origen". "

"Las autoridades deben velar para que se respete el derecho natural que coloca al huésped bajo la protección de quienes lo reciben", añade.

Salvini lidera el eje antiinmigración en la UE. Por ahora, solo se ha logrado un acuerdo que posibilita abrir centros para migrantes donde discriminar los casos de refugiados y de inmigrantes económicos, para reubicar a los primeros en los estados miembro que se ofrezcan a recibirles y deportar a los segundos.

El debate migratorio se reactivó en la Unión Europea a raíz del caso del 'Aquarius', un buque de salvamento marítimo gestionado por Médicos Sin Fronteras (MSF) y SOS Mediterranée con más de 600 inmigrantes a bordo que tuvo que atracar en Valencia tras el cierre de los puertos de Italia y Malta.