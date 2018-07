Santos deja abierta la puerta a la participación de las FARC en la nueva Policía rural

Publicado 26/01/2015 20:13:05 CET

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ha dicho este lunes que no descarta que los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) puedan integrarse en la nueva Policía rural que prepara el Gobierno en caso de que finalmente las dos partes firmen la paz.

Según explicó el domingo el propio Santos, el objetivo de esta futura fuerza rural será garantizar la seguridad en el campo una vez haya un acuerdo de paz. En este sentido, ha subrayado la importancia de tener una "presencia especial" en zonas que durante "muchos años" han "soportado la guerra".

Tras reunirse en París este lunes con su homólogo François Hollande, Santos ha confirmado en rueda de prensa que el Gobierno galo participará en la creación de esta nueva policía, que toma como modelo a la Gendarmería francesa. Este modelo, ha añadido, va "como anillo al dedo".

El mandatario colombiano ha reconocido que los guerrilleros podrían incorporarse a esta fuerza en caso de que se den las condiciones. "No se me ha ocurrido, pero no lo descarto", ha asegurado, para acto seguido apuntar que podría incluirse como una "contraparte" a la paz.

Santos quiere "utilizar los recursos" dedicados actualmente al conflicto con la guerrilla y "reorientarlos" para "dar más seguridad" a la población, informan medios colombianos.

APOYO DE HOLLANDE

Hollande ha reiterado el apoyo de su país y de todo el continente europeo "a la cita con la paz" en Colombia, lo que pasa por un compromiso tanto político como económico. Así, ahora que "la paz está más cerca que nunca", según Hollande, París quiere impulsar proyectos como la creación de nuevas escuelas agrarias.

El encuentro entre Hollande y Santos ha servido también el para crear un comité estratégico para dinamizar las relaciones entre los dos países. El mandatario colombiano ha destacado el fortalecimiento de las relaciones y ha citado, entre los acuerdos alcanzados, un pacto sobre doble tributación.