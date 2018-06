Las saudíes salen al volante para conmemorar el fin de la prohibición para conducir

Publicado 24/06/2018 10:08:00 CET

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Decenas de mujeres saudíes han salido este domingo a las calles del país al volante de sus vehículos para festejar el primer día del levantamiento de la prohibición de conducir impuesta a la población femenina.

La ley, promulgada en septiembre pasado, asegura que la legislación al respecto será "la misma para los hombres y para las mujeres", y ha entrado en vigor en el reino la medianoche de este domingo.

Las mujeres que pudieron convalidar sus permisos de conducir extranjeros y recibir las identificaciones locales han sido las primeras en ponerse al volante este 24 de junio, según 'Saudi Gazette'

"Ya es hora de que conduzcamos, tengamos cines y otras formas de entretenimiento en el Reino", cita el periódico a Dania al Ghulbi, quien ha podido convalidar su licencia estadounidense.

"Una de las razones por las que no quería irme de Estados Unidos era por conducir. Ahora que podemos manejar es diferente, junto con otros cambios que afectaron nuestro estilo de vida", ha agregado.

Hasta la fecha, Arabia Saudí era el único país que prohibía conducir a las mujeres. El cambio se hizo realidad gracias al príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, quien promueve en el reino la nueva iniciativa de las autoridades denominada Visión 2030.

El programa prevé cambiar el estatus social de mujer en el país, que cuenta con una de las legislaciones más restrictivas para las mujeres.

INSPECTORAS

El primer grupo de mujeres inspectoras de accidentes de tráfico se está entrenando para responder a los incidentes que se produzcan con mujeres conductoras.

Un total de 40 mujeres contratadas por la empresa privada Najm asistieron al acto de este jueves en Riad, la capital. Todas ellas vestían abayas negras, el vestido tradicional que cubre todo el cuerpo, y la mayoría llevaban las caras cubiertas con el niqab mientras hacían fila para recibir sus simbólicos diplomas.

No obstante, no está claro cuándo estarán listas para comenzar su nuevo trabajo y cómo se moverán en los entornos mixtos en un país donde las estrictas normas de separación entre hombres y mujeres normalmente impiden a estas últimas interactuar con varones que no sean familiares.

Las reformas sociales impulsadas por el príncipe heredero, Mohamed bin Salman, junto con las medidas en el plano económico para poner fin a la dependencia en las exportaciones de petróleo, están acabando con las normas tradicionales.

Buena parte de la predominantemente joven población del reino apoya las reformas, pero muchos saudíes están preocupados por que los cambios se están produciendo demasiado rápido y temen que puedan provocar una respuesta negativa por parte de los religiosos conservadores, otrora considerados dominantes.

La apertura social también se ha visto acompañada de un represión contra la disidencia, incluido el arresto en el último mes de más de una decena de activistas que anteriormente habían hecho campaña por el derecho a conducir de las mujeres.

Cuando el rey Salmán decretó el fin de la prohibición de conducir para las mujeres, única en el mundo, el pasado septiembre, dio al Gobierno nueve meses para preparar la introducción de las mujeres conductoras en las carreteras del país, que figuran entre las de mayor siniestralidad del mundo.

El Ministerio del Interior se ha estado preparando para el día en que las mujeres se pongan al volante, abriendo autoescuelas y fijando lugares para que las mujeres puedan convalidar sus permisos de conducir extranjeros. Además, ha trabajado con Najm para preparar a las inspectoras. Igualmente, prevén abrir celdas para mujeres infractoras, pero entretanto permanecerán en centros de detención juvenil.

Tahani al Ameeri, de 35 años y una de las inspectoras, asegura estar entusiasmada de empezar a trabajar en la ciudad de Kohbar, en el este del país. "Al principio hay un poco de miedo", afirma respecto a que las mujeres conduzcan, "pero poco a poco la situación mejorará y, si Dios quiere, esto será bueno para las mujeres", afirma.

Las inspectoras serán llamadas al lugar del accidente cuando uno de los implicados esté asegurado, no en los que haya heridos, y cuando al menos una de las partes sea una mujer, explica Maha al Shneifi, responsable de comunicación de Najm. Sin embargo, aún tienen que terminar su formación y no está claro cuántas mujeres inspectoras seán contratadas en los próximos años. "Dependerá de la demanda", afirma Shneifi.

EL ESCLAVISMO CONTINÚA

La destacada activista saudí Manal al Sharif ha recalcado este viernes que las mujeres están aún "esclavizadas" en el país a causa del sistema de 'guardianes'. Al Sharif fue encarcelada en 2011 por grabarse conduciendo en Arabia Saudí.

A pesar del fin de la prohibición, la activista ha manifestado que la lucha por los derechos de las mujeres está lejos de terminarse debido al contexto represivo y el sistema de 'guardianes', que requiere que las mujeres reciban su permiso para casarse o viajar al extranjero, entre otros asuntos.

"Imagina que tu hijo se convierte en tu guardián", ha dicho en una entrevista concedida a la agencia británica de noticias Reuters desde la localidad australiana de Sídney, donde reside.

"No importan mis capacidades como mujer, sigo esclavizada por otras personas. La libertad para mí es vivir con dignidad, y si mi dignidad y libertad es controlada por un hombre, nunca seré libre", ha sostenido.

La activista lanzará este mismo domingo la campaña #Miles4Freemo (Millas para la libertad), en la que pedirá a las mujeres de todo el mundo que inscriban sus nombres, kilómetros recorridos por sus coches y localización en un mapa.

Una vez que alcance el millón de millas registradas, enviará una petición abierta a las autoridades. "En lugar de recabar firmas, es una manera creativa de usar el símbolo de conducir para destacara que las mujeres siguen esclavizadas aún cuando conducen", ha argumentado.

Sin embargo, las activistas del país han pedido cautela después de que las autoridades detuvieran hace varias semanas a destacadas activistas a favor de los derechos de las mujeres, entre ellas varias que encabezaron las protestas contra la prohibición a conducir.

En este sentido, ha resaltado que "mientras la gente celebra el domingo no se debe olvidar que las personas que lucharon para la retirada de esta prohibición están encarceladas".

La propia Al Sharif canceló su plan para volver a Arabia Saudí y ponerse detrás del volante el domingo en la carretera en la que fue arrestada, y la activista ha desvelado que ha recibido amenazas de muerte.

"Estoy tan feliz que quiero estar allí. Sé que Arabia Saudí nunca será lo mismo. Las mujeres tendrán un acceso fácil al transporte, y eso significa que podrán ser mayor parte en la guerza de trabajo", ha explicado.

Por último, la activista ha expresado su deseo de que su campaña eleve el nivel de conocimiento sobre el sistema de 'guardianes'. "Que las mujeres conduzcan es sólo el primer paso, tenemos un largo camino por delante", ha remachado.