El sector de izquierda del SPD maniobra para evitar el acuerdo con Merkel

El ala más a la izquierda del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) ha comenzado a maniobrar ante la inminencia de un acuerdo con los conservadores que lidera Angela Merkel para reeditar la "gran coalición" a pesar de que los socialdemócratas han obtenido los peores resultados desde 1933.

La cúpula que negocia con los conservadores no tendrá nada fácil convencer a los delegados que votarán sobre esta propuesta el próximo 21 de enero y luego por correo una vez concluyan las negociaciones formales para la formación de coalición.

Así, el líder de Jusos, las juventudes socialdemócratas, Kevin Kuehnert, ha comenzado una gira nacional con el lema "No-GroKo" (no gran coalición) para convencer a los dirigentes regionales de que no voten a favor del pacto. "No hay un cambio general de política y hay que evitar fortalecer a la derecha", ha argumentado el líder del grupo DL21, integrado en el SPD, en declaraciones a la radio pública Deutschlandfunk.

Si finalmente prospera la gran coalición, el principal partido de la oposición en el Bundestag o Parlamento alemán será el ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD). "El SPD debería ser siempre un bastión contra la derecha", ha argumentado Mattheis.

El preacuerdo de coalición incluye peticiones socialdemócratas como un incremento de 5.950 millones de euros en educación, investigación y digitalización hasta 2012, ampliación de los derechos de cuidado ifantil y el compromiso de fomentar la cohesión de Europa con mayores aportaciones alemanas al presupuesto comunitario.

Sin embargo, voces socialdemócratas creen que el pacto no incluye concesiones significativas y temen que una nueva gran coalición difumine aún más la identidad del SPD. "Hay mucho escepticismo en el SPD. Tampoco yo me libro, pero hay que ser realistas", ha apuntado la primera ministra de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Manuela Schwesig, del SPD, en declaraciones a la radio NDR Info.