Seehofer presume de que Merkel "es canciller gracias a mí"

Publicado 02/07/2018 18:21:37 CET

MÚNICH (BAVIERA, ALEMANIA), 2 Jul. (DPA/EP) -

El ministro del Interior y líder de la Unión Social Cristiana (CSU), Horst Seehofer, ha advertido este lunes a la canciller alemana, Angela Merkel, que está en el cargo gracias a él, un paso más en la escalada que enfrenta a ambos dirigentes por la política migratoria.

"No voy a dejar que me destituya una canciller que solo es canciller gracias a mí", ha afirmado Seehofer en una entrevista con el periódico 'Sueddeutsche Zeitung' publicada poco antes de una reunión con la propia canciller. "La persona a la que ayudé subir a la silla me está echando", ha aseverado.

Seehofer y Merkel se han reunido a primera hora de esta tarde con el presidente del Parlamento alemán, el conservador Wolfgang Schaeuble, en un intento de solucionar la disputa que protagonizan ambos, según informa la agencia de noticias DPA.

Horas después está previsto un segundo encuentro más amplio entre ambos y las cúpulas de sus partidos, la Unión Cristiano Demócrata (CDU) y su partido hermano en Baviera, la CSU.

Schaeuble, es uno de los políticos más respetados de Alemania. En las dos últimas legislaturas dirigió con mano dura la cartera de Finanzas y podría así ejercer como árbitro en un enfrentamiento que podría hacer caer a la canciller, que gobierna en virtud de un acuerdo de gran coalición entre la CDU, la CSU y el Partido Socialdemócrata (SPD). Además el conflicto abre por primera vez una brecha en el bloque conservador forjado en 1949 entre CDU y CSU.

"El deseo de solucionar el conflicto es grande y ahora hay que aclarar cómo se pueden combinar medidas nacionales y europeas", ha declarado Merkel durante una reunión de su grupo parlamentario celebrada este lunes en Berlín, de acuerdo a información facilitada por participantes.

OFERTA DE DIMISIÓN POR SORPRESA

Seehofer ofreció por sorpresa su dimisión a la cúpula de la CSU en la noche del domingo culminando un contencioso iniciado por la intención de Seehofer de imponer controles en las fronteras alemanas y la expulsión de migrantes a los países europeos en los que se registraron al entrar en Europa.

Merkel rechaza esta posibilidad porque entiende que el envío de peticionarios de asilo a otros países del bloque debe ser consensuado entre los estados comunitarios que se ven afectados y no llevarse a cabo de manera unilateral porque ello perjudicaría a los vecinos europeos.

La canciller regresó el viernes de Bruselas con un acuerdo de la UE para reforzar las fronteras externas del bloque y algunos pactos bilaterales para agilizar la devolución de solicitantes de asilo, entre ellos, con España y Grecia.

Sin embargo, Seehofer consideró insuficientes los resultados de las gestiones de Merkel y amagó este domingo con provocar la ruptura de la coalición de conservadores y socialdemócratas que desde marzo gobierna en Berlín al ofrecer una renuncia que, por el momento, no se ha consumado.