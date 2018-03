El convoy humanitario de Ghuta se retira entre los obuses sin entregar todo su cargamento

Actualizado 05/03/2018 23:02:40 CET

El convoy humanitario que ha entrado este lunes en Ghuta Oriental ha tenido finalmente que retirarse debido al impacto de obuses sin haber podido entregar todo su cargamento, según han informado las organizaciones humanitarias implicadas.

"Con todo el pesar de nuestro corazón nuestro equipo tiene que salir de Ghuta Oriental", ha explicado el portavoz del Comité Internacional de la Cruz Roja para Siria, Pawel Krzysiek, a través de su cuenta en Twitter.

HAPPENING NOW @UN @ICRC_sy @SYRedCrescent aid convoy to #EasternGhouta exiting #Duma after nearly 9 hours. We delivered as much as we could amidst shelling. Civilians are caught in a tragic situation. pic.twitter.com/P4Djg75XRX