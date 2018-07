Seis ONG piden a Trump y Putin que actúen para "aliviar el sufrimiento humano" en el este de Ucrania

Publicado 16/07/2018 12:22:29 CET

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), Médicos del Mundo y otras cuatro organizaciones no gubernamentales han firmado una carta conjunta en la que reclaman a los presidentes de Estados Unidos y de Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, que usen su influencia para aliviar "el sufrimiento humano" en el este de Ucrania, una zona que vive en conflicto desde hace cuatro años.

"Cuando todos los ojos están mirando el resultado de vuestra reunión del 16 de julio en Helsinki, nosotros, como organizaciones humanitarias que trabajan en el este de Ucrania, querríamos atraer vuestra atención en torno a la crisis humanitaria aquí y pediros que uséis vuestra influencia en todas las partes del conflicto para aliviar el sufrimiento humano", han indicado las organizaciones.

Tras recordar que cuatro años de guerra han acabado con la vida de más de 2.000 civiles y han dejado a 3,4 millones de personas necesitadas de ayuda humanitaria en el este de Ucrania, las seis ONG han reclamado a los líderes de Estados Unidos y de Rusia que usen su capacidad de influencia para lograr un "cambio positivo" para la población civil en esta región.

En este sentido, han recordado que los civiles y las infraestructuras no pueden ser "objetivos" de ataques en la guerra- "La legislación internacional también obliga a las partes en conflicto a tomar todas las medidas de precaución posibles para evitar y en cualquier caso minimizar, las pérdidas accidentales de vidas de civiles, las heridas a civiles y los daños a las infraestructuras civiles", han indicado.

Las seis organizaciones firmantes (NRC, Médicos del Mundo, ADRA Ukraine, Terre des hommes, Arche noVa y People in need) han recalcado que las zonas residenciales "no pueden ser atacadas" ni usadas "como escudos". En este sentido, han recordado que solo en 2017 la estación que proporciona agua a 350.000 personas en la región de Donetsk a ambos lados de la línea del frente ha visto detenido sus suministro en "35 ocasiones" y ha quedado inoperativa durante 51 por los combates.

"Desde el inicio del conflicto, nueve trabajadores de la compañía de agua han muerto y otros 25 han resultado heridos. Es alarmante que 45 escuelas han sufrido daños o hayan quedado destruidas desde el comienzo de 2017", han señalado.

Tras reclamar que se permita el acceso de la ayuda humanitaria a las zonas no controladas por el Gobierno ucraniano, donde hay dos millones de personas necesitadas de ayuda humanitaria, las seis ONG han alertado de que las cifras de inseguridad alimentaria han llegado casi a doblarse desde 2017 en esta región.

Por último, las organizaciones no gubernamentales han exigido que se garantice la libertad de movimientos para los civiles en el este de Ucrania. "Con una estimación de 800.000 personas desplazadas internas en la zona controlada por el Gobierno y más de dos millones de personas con necesidad de asistencia en la zona no controlada por el Gobierno, cada mes se registran un millón de desplazamientos en la Línea de Contacto", han indicado.

"Les emplazamos a los dos, presidentes Putin y Trump, a hacer uso de su influencia crucial para promover acciones de todas las partes en conflicto que aborden las preocupaciones antes mencionadas y, como resultado, mejoren ampliamente las vidas diarias de las personas afectadas por el conflicto", han concluido.