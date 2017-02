El senador republicano John McCain contradice a Trump y asegura que México no pagará el muro

Publicado 03/02/2017 23:35:03 CET

WASHINGTON, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El senador del Partido Republicano John McCain ha asegurado este viernes que México no pagará el muro que el presidente estadounidense, Donald Trump, quiere construir en la frontera porque "no es una opción viable", un mensaje en clara contraposición con el del mandatario.

En declaraciones a la cadena de televisión CNN, McCain, que fue el candidato del Partido Republicano que perdió en las presidenciales de 2008 frente al demócrata Barack Obama, ha respondido con un claro "no" a la pregunta de si México va a pagar el muro.

El periodista entonces le ha preguntado al senador por qué motivo México no pagará el muro y McCain ha asegurado que no lo hará "porque no es una opción viable". La construcción del muro en la frontera es una de las principales promesas de la campaña electoral que llevó a Trump a la Casa Blanca y el ahora mandatario ha insistido en que será el país vecino quien pague de forma directa o indirecta la infraestructura.

"Si solo construyes un muro sin usar tecnología, individuos, drones, observación, etcétera.. No estás asegurando la frontera", ha considerado McCain, uno de las voces más importantes en el Partido Republicano. McCain no ha querido aclarar si serán los contribuyentes estadounidenses los que pagarán el muro. "Los contribuyentes ya pagan mucho dinero ahora. Uno de los mayores problemas que tenemos ahora es la imposición de la legislación actual", ha señalado, según informa el diario digital Politico.

Trump ha insistido en que será México quien pague el muro, un mensaje que ha provocado una crisis diplomática con el país vecino y que provocó que el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, cancelara la reunión que tenían previsto mantener los dos presidentes a finales de enero.