Wade obtiene más del 50% y evita una segunda vuelta electoral según los últimos resultados preliminares

Actualizado 28/02/2007 21:35:44 CET

DAKAR, 28 Feb. (EP/AP) -

El actual presidente senegalés, Abdoulaye Wade, encabeza los resultados de las elecciones presidenciales que, según los últimos resultados preliminares y con el 95 por ciento de los votos totales escrutados, arrojan una victoria de Wade superior al 50 por ciento necesario para evitar una segunda vuelta electoral, según informó hoy la agencia estatal.

De los 3,3 millones de votos escrutados hasta ahora --de un total de 4,9 millones de votantes senegaleses inscritos en el censo electoral equivalentes al 95 por ciento de la totalidad de votos escrutados--, 1,8 de ellos, equivalentes al 55,6 por ciento, fueron para el presidente Wade. Todavía falta por llevar a cabo el recuento de votos en dos de los 34 centros regionales del país.

De los 15 candidatos en liza, incluido el propio Wade, los que más le están haciendo sombra son el ex primer ministro Idrissa Seck, con el 15 por ciento del respaldo electoral y el candidato por el Partido Socialista Tanor Dieng que obtendría el 13 por ciento del total de votos.

Sin embargo, dado el gran número de candidatos y siendo necesario obtener más del 50 por ciento de los votos para evitar una segunda vuelta electoral, los líderes de la oposición tacharon de "fraudulentos" los resultados preliminares que otorgan una amplia victoria a Wade.

"No es posible. Estos resultados no son creíbles por lo que no hay que creerlos. Hay que reírse de ellos", aseguró el portavoz de una coalición de partidos de la oposición, Ousmane Badiane, quien asimismo atribuyó el resultado al nuevo sistema de votación --mediante escaneo de retina y registro de huellas dactilares necesarios para obtener las tarjetas de votación--, tras alegar que muchos votantes no recibieron su tarjeta, impidiéndoles ejercer su derecho a votar.

Sin embargo, los observadores internacionales han calificado los comicios del pasado domingo de "libres" y "transparentes". El nuevo presidente ejercerá su cargo por un mandato de cinco años, después de que éste fuera recortado tras la victoria de Wade en 2000.