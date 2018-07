El SNP acusa a Londres de ignorar las peticiones de Escocia sobre el Brexit y amenaza con la independencia

Publicado 19/06/2018 2:45:46 CET

EDIMBURGO, 19 Jun. (Reuters/EP) -

El presidente del grupo parlamentario del Partido Nacionalista Escocés (SNP, por sus siglas en inglés), Ian Blackford, ha acusado este lunes al Gobierno de ignorar las peticiones de Escocia en relación con la salida del país de la Unión Europea y ha amenazado con un auge del independentismo.

Según Blackford, el número de militantes de su formación ha aumentado significativamente durante los últimos días ante la actuación de las autoridades británicas, que "están impulsando el descontento" en Escocia al ignorar los deseos del Parlamento escocés respecto al Brexit.

La semana pasada, Brackford fue expulsado de la Cámara de los Comunes por negarse a sentarse. Posteriormente, varios diputados del SNP abandonaron la Cámara Baja después de que el Parlamento rechazara abrir un debate sobre la posición escocesa frente a la salida del bloque comunitario.

"Tened cuidado", ha aseverado Blackford a los diputados del Partido Conservador de la primera ministra, Theresa May. En este sentido, el parlamentario ha destacado el aumento de la tendencia independentista en Escocia.

"Sólo tenemos que fijarnos en el aumento de la militancia del SNP durante los últimos días. Gente que no había ofrecido antes su apoyo al partido y que no ha apoyado previamente la independencia de Escocia se siente aterrada ante la idea de que no se escuche al Parlamento escocés", ha manifestado.

Los escoceses votaron a favor de la permanencia dentro de Reino Unido en el referéndum celebrado en 2014. No obstante, dos años después, el pueblo de Escocia se mostró significativamente en contra de la salida de Reino Unido de la Unión Europea.