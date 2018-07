RSF felicita al Gobierno español por la forma en que está gestionando la liberación de José Cendón

Actualizado 10/12/2008 16:24:51 CET

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La organización de defensa de la libertad de prensa Reporteros sin Fronteras (RSF) ha "felicitado" al Gobierno español por la forma en que está llevando a cabo las gestiones para lograr la liberación del periodista gráfico gallego José Cendón, secuestrado el pasado 25 de noviembre en Puntlandia (norte de Somalia), y aseguró que su oficina central de París está participando directamente en este caso "lo más discretamente posible" y con la confianza "de que se pueda resolver en poco tiempo".

El secretario general de RSF-España, Rafael Giménez Claudín, declaró hoy durante una rueda de prensa en Madrid que la organización se mantiene "en contacto directo con la familia del español" y está haciendo gestiones "desde el primer momento" para lograr la liberación de Cendón.

Según Claudín, la oficina de RSF en París para asuntos de África ha asegurado que "habría que felicitar al Gobierno español y a la Embajada española" por la forma en que ha llevado a cabo hasta la fecha las gestiones en un país en el que "hay una tremenda lucha de clanes que muchas veces están en el poder y otras veces no, por lo que es difícil poner a todos de acuerdo".

Asimismo, Claudín explicó que las gestiones se están llevando a "lo más discretamente posible" a petición de las autoridades somalíes, que "no tienen ningún interés en que se pague un rescate a los secuestradores" y que han advertido de que no se debe "valorar demasiado a los secuestradores, porque en tal caso podrían pedir mucho más, y no sólo dinero".

"No siempre estamos de acuerdo, pero estamos actuando lo más discretamente posible y confiamos en que se pueda resolver en poco tiempo", concluyó.