El Movimiento de la Cruz Roja condena el asesinato de dos empleados de este organismo en Sri Lanka

COLOMBO/GINEBRA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja condenó hoy "fuertemente" el secuestro y el asesinato de dos miembros del personal de la Cruz Roja de Sri Lanka el pasado viernes en Colombo.

En su comunicado, la Federación Internacional y el Comité Internacional de Cruz Roja destacan que los dos fallecidos, de 32 y 26 años de edad, "habían trabajado durante muchos años para la sección de Batticaloa de la Cruz Roja de Sri Lanka" y estaban en Colombo para participar en un taller de formación organizado por la sede nacional de la Cruz Roja.

El viernes por la tarde, añade el comunicado, fueron secuestrados por desconocidos en la estación de tren de Fort, en Colombo, cuando esperaban para regresar a Batticaloa y sus cuerpos fueron hallados el sábado en Kiriella, en el distrito de Ratnapura.

"Estamos consternados por estos brutales asesinatos y damos nuestro sentido pésame a los familiares y colegas de las personas muertas", señaló el director general de la Cruz Roja de Sri Lanka, Neville Nanayakkara.

Al mismo tiempo, el Movimiento instó a las autoridades de Sri Lanka a efectuar una investigación inmediata e integral sobre los homicidios y recordó las partes en el conflicto que en el derecho internacional humanitario se prohíbe el homicidio, que deben respetar la labor que ejercen los organismos humanitarios y que deben abstenerse de cualquier acto que ponga en peligro al personal humanitario y sus actividades.

Asimismo, instaron a las partes en el conflicto a tomar todas las medidas necesarias para garantizar que no sea objeto de ataques y pueda desplazarse sin trabas y con seguridad el personal humanitario que presta asistencia a la población civil y a las personas que no participan en las hostilidades o ya no participan en éstas. Pese a todo, concluye el comunicado, "el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja continuará en Sri Lanka su labor en relación con el conflicto, así como la labor de ayuda a raíz del maremoto".