Un joven que mató a dos mujeres, de las que se comió su carne y bebió su sangre, condenado en Suecia

Actualizado 27/01/2006 15:15:05 CET

ESTOCOLMO, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 29 años que mató a dos mujeres, se bebió su sangre y se comió su carne, ha sido enviado a un hospital psiquiátrico tras ser declarado culpable ayer de asesinato por un tribunal de la ciudad sueca de Gaevle (centro), según informa hoy el diario sueco 'The Local'.

El joven admitió su culpabilidad desde el principio y sus abogados acordaron con la acusación que debería ser enviado a un centro psiquiátrico, después de que los expertos afirmaran que tiene un desorden psiquiátrico severo.

El acusado, cuyo nombre no se publica, mató a la primera de sus víctimas, una joven de 18 años, el pasado mes de marzo en Gaevle, mientras que en octubre pasado acabó con la vida de otra mujer de 34 años en la localidad de Skutskaer, cercana a la primera.

El joven, que confesó su culpabilidad a través de su abogado, Magnus Isaksson, abandonó ayer la sala apenas media hora después de que comenzara la audiencia, tras lo cual el tribunal difundió una grabación de su interrogatorio por la Policía. "De repente, la apuñalé", declaró con respecto a su primera víctima. "Ella dijo 'ah', y me eché sobre ella y la apuñalé, la apuñalé, la apuñalé". "Entonces hice lo peor de todo, me bebí su sangre y cogí pedazos de su carne y me los comí", relató, sin explicar por qué lo hizo.

Entre los testigos en el juicio estaba el novio de la joven de 18 años, al que inicialmente se arrestó como sospechoso de haberla asesinado. El acusado fue condenado también a pagar 703.000 coronas suecas (unos 11.125 euros) a los familiares de las víctimas y al joven por haber sido detenido por error.