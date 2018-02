El Supremo de EEUU allana una posible victoria demócrata en Pensilvania

Publicado 05/02/2018 19:19:42 CET

NUEVA YORK, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha rechazado este lunes el recurso presentado por el Partido Republicano contra la sentencia del Supremo del estado de Pensilvania que ordenaba una revisión de las circunscripciones diseñadas por los republicanos y que perjudicaban claramente a los demócratas, con lo que se abre la puerta a un triunfo demócrata en las elecciones parciales o 'midterm' de finales de año.

La decisión no incluye argumentación y está firmada por el juez Samuel A. Alito Jr., quien actuó sin llevar el caso al pleno del Tribunal Supremo debido a que tradicionalmente el Supremo respeta las decisiones judiciales fundamentadas en las constituciones estatales, como era este el caso.

El Supremo tiene pendientes otras decisiones similares sobre una práctica conocida como 'gerrymandering' concernientes a Wisconsin y Maryland, donde el partido gobernante redibujó el mapa de circunscripciones para perjudicar a sus rivales.

Los demócratas controlan sólo cinco de los dieciocho distritos electorales al Congreso a pesar de que Pensilvania está considerado un "estado veleta". Ahora esperan hacerse con el control de la Cámara de Representantes en el marco de las elecciones previstas para noviembre de este año.

Un nuevo mapa podría dar a los candidatos del Partido Demócrata la oportunidad para hacerse con media decena de votos en el estado de Pensilvania.

El corresponsal para el Supremo de 'The New York Times', Adam Liptak, ha subrayado que la decisión del Supremo de no intervenir en este caso supone "una victoria para los demócratas".