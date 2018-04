La televisión rusa difunde una grabación de la hija de Skripal en la que afirma que ambos se están recuperando

Publicado 05/04/2018 14:27:35 CET

MOSCÚ, 5 Abr. (Reuters/EP) -

La televisión estatal rusa ha difundido una supuesta grabación de Yulia, la hija de Sergei Skripal, en la que ésta asegura que tanto ella como su padre se están recuperando del ataque con un agente nervioso que sufrieron a principios de marzo en Reino Unido.

"Todo va bien, ahora mismo (Sergei) está descansando, durmiendo", dice la hija de Skripal en una grabación cedida al canal por Viktoria, la sobrina del antiguo doble espía ruso.

"Ninguno tenemos problemas de salud que no se puedan solucionar; de hecho, me darán el alta pronto", añade Yulia, en un archivo de sonido distribuido este jueves y que la televisión asegura que no ha podido verificar.

La emisión de esta grabación se ha producido pocas horas después de que Viktoria afirmara en el programa 60 minutos que ha solicitado un visado para visitar Reino Unido, pero que no está segura de que las autoridades británicas le fuesen a permitir visitar ni a Yulia ni a Sergei.

El ataque, que se produjo el pasado 4 de marzo, dejó a los dos miembros de la familia Skripal en estado crítico, pero el hospital donde están siendo tratados confirmó el día 29 de marzo que Yulia se estaba recuperando. Según la BBC, la joven "está consciente y habla".

"Ahora tengo un único objetivo: desplazarme hasta Reino Unido y traerme de vuelta a Yulia, al menos", explicó Viktoria, añadiendo que Yulia siempre se ha mantenido al margen del mundo de la política. "Es mucho más complicado con Sergei", admitió la sobrina del exespía.

Viktoria subrayó que mantiene el contacto con el embajador ruso en Londres, Alexander Yakovenko, y que el diplomático le había ayudado a obtener un pasaporte ruso para viajar.

La sobrina de Skripal continuó relatando cómo las autoridades británicas no le han asegurado que pueda ver a Yulia incluso aunque se desplazase hasta el hospital donde se encuentra y que la celebración de una reunión entre ambas depende de los deseos de la hija del exespía.

Viktoria Skripal realizó estas declaraciones para el programa 60 minutos del canal Rossiya 1 donde expertos y legisladores tildaron el ataque a los Skripal como un plan elaborado de Reino Unido para mancillar la reputación de Rusia.

Reino Unido ha acusado a Moscú de estar detrás del ataque químico, algo que Rusia niega. El caso ha supuesto el mayor enfriamiento de las relaciones entre Rusia y Occidente desde la Guerra Fría. Reino Unido y sus aliados expulsaron la semana pasada a alrededor de 130 diplomáticos rusos y Moscú ha respondido con expulsiones recíprocas.