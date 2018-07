La tensión entre Merkel y el ministro del Interior amenaza con resquebrajar el Gobierno alemán

Publicado 16/06/2018 15:03:23 CET

BERLÍN, 16 Jun. (DPA/EP) -

Las tensiones entre la canciller alemana, Angela Merkel, y su ministro del Interior, Horst Seehofer, en materia de política de refugiados amenazan con resquebrajar el Gobierno, apenas tres meses después de asumir el poder.

La decisión de conceder la cartera de Interior al líder de la Unión Cristiano Social (CSU) y una de las voces más críticas con la gestión migratoria de Merkel no presagiaba nada bueno. El pulso que mantiene la mandataria alemana con su tradicional aliado bávaro mantiene en vilo al país a la espera de conocer el desenlace y ver si los peores augurios acaban cumpliéndose.

El problema estalló a principios de semana, después de que el ministro de Interior se viera obligado a posponer la presentación de su nuevo plan de asilo al no contar con la aprobación de Merkel. El principal punto de fricción: Seehofer quiere rechazar inmediatamente en la frontera alemana a los refugiados que ya estén registrados en otros países de la Unión Europea, mientras, Merkel pide esperar a la cumbre europea a finales de mes para lograr una solución consensuada con los demás países y evitar lastrar a los países periféricos.

Desde ese momento, las tensiones fueron en aumento y llevaron al líder del partido bávaro hermanado con la Unión Cristiano Demócrata (CDU) de Merkel a anunciar el jueves que el lunes someterá su plan al voto de su cúpula y si le dan el visto bueno, lo aplicará unilateralmente.

Sin embargo, la ley alemana establece que si bien cada ministro puede dirigir su cartera de manera independiente, debe tomar decisiones dentro del marco político establecido por la canciller, que es la responsable de fijar las directrices políticas para el país.

A pesar de la amenaza de Seehofer, Merkel ha insistido este viernes a través de su portavoz, Steffen Seibert, en que la cuestión de los refugiados debe solucionarse a nivel europeo y no unilateralmente.

"Alemania tiene una gran responsabilidad con la UE", ha declarado el portavoz. "No podemos hacer nada que debilite a la UE y no podemos permitir que un proceder puramente nacional establezca el tono de nuevo", ha indicado Seibert, al mismo tiempo que ha recordado las palabras pronunciadas el jueves por la tarde por Merkel, en las que insistió en la necesidad de "no actuar unilateralmente, ni actuar sin coordinación, ni a expensas de terceros".

Respecto a si el presidente de la CSU sigue contando con el apoyo de Merkel, Seibert se ha limitado a contestar: "El señor Seehofer es el ministro de Interior y como tal está claro que cuenta también con la confianza de la canciller".

EL SPD SE ALINEA CON MERKEL

El otro socio del Gobierno, el Partido Socialdemócrata (SPD), ha roto este viernes su silencio para atacar a la CSU después de seguir los últimos días con estupefacción las disputas en el seno de la Unión conservadora.

La presidenta del SPD, Andrea Nahles, ha criticado al aliado bávaro y ha dejado claro que solo se puede lograr una solución sobre la cuestión de los refugiados a nivel europeo. "Es inimaginable e insensato pensar en una solución de manera individual", ha sostenido.

Mientras, el vicepresidente socialdemócrata, Olaf Scholz, ha tuiteado: "El deber de gobernar nuestro país no es un capítulo de 'Juego de tronos', sino una cuestión seria, que no deberían olvidar nunca todos los participantes".

LAS ELECCIONES EN BAVIERA, TELÓN DE FONDO

Como telón de fondo de esta disputa se alzan las elecciones del próximo 14 de octubre en Baviera, principal puerta de acceso de los solicitantes de asilo a Alemania, un país al que desde 2015 han entrado casi un millón y medio de refugiados.

Con la mirada puesta en esta cita, la CSU quiere evitar que la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) capitalice el descontento popular sobre la cuestión migratoria a su favor como ya hizo en las generales de septiembre, donde se alzó como tercera fuerza política gracias a un discurso xenófobo y antiislamista.

Su deseo de aplicar una política migratoria más dura llevó a Seehofer a exigir el puesto de ministro de Interior en las arduas negociaciones de principios de año para formar Gobierno con los socialdemócratas.

Entretanto, el Parlamento alemán ha aprobado este viernes nuevas reglas sobre la reagrupación familiar para refugiados que viven en Alemania, poniendo fin a una pausa en esta práctica en vigor desde 2016, cuando se produjo una llegada masiva de solicitantes de asilo.

Los cambios permiten a los solicitantes de asilo con estatus de protección subsidiaria que sus familias se reúnan con ellos en Alemania a partir del próximo 1 de agosto. Sin embargo, se limitará a 1.000 el número de familares que cada vez podrán reunirse con los parientes que ya se encuentran en el país.

En los últimos años, los solicitantes de asilo con protección subsidiaria --entre ellos muchos sirios-- tenían que esperar dos años antes de solicitar la reagrupación, excepto en algunos pocos casos. La nueva medida ha sido respaldada con 370 votos a favor, 279 en contra y tres abstenciones.