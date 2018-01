Heridas once personas en el ataque contra la sede de Save the Children en Jalalabad (Afganistán)

Actualizado 24/01/2018 6:40:42 CET

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos once personas han resultado heridas en el ataque perpetrado a primera hora de este miércoles contra la sede de la organización no gubernamental Save the Children en la localidad afgana de Jalalabad, capital de la provincia de Nangarhar (este), según fuentes oficiales.

Fuentes citadas por la cadena de televisión local Tolo TV han indicado que tras el atentado suicida un grupo de hombres armados han irrumpido en el edificio. En la zona se encuentra también la Dirección de Asuntos de la Mujer.

El portavoz del gobierno provincial, Ataulá Joghyani, ha asegurado que las fuerzas de seguridad se están enfrentando a los atacantes en el lugar.