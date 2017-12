Thatcher se negó a compartir avión con un panda en 1981

REUTERS / POOL NEW

Publicado 29/12/2017 16:24:59 CET

LONDRES, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ex primera ministra británica Margaret Thatcher se negó a compartir avión con un oso panda en 1981 durante un viaje oficial a Estados Unidos, según documentos oficiales desclasificados este viernes. "Pandas y políticos no son buenos augurios", argumentó entonces.

El presidente de la Sociedad Zoológica de Londres, Lord Zuckerman, propuso en 1981 a la entonces jefa de Gobierno que llevase al oso macho Chia Chia en su avión oficial, ya que la Smithsonian Institution de Washington quería emparejar al ejemplar con otro hembra, Ching Ching.

"No voy a llevar un panda conmigo. Pandas y políticos no son buenos augurios", escribió Thatcher a mano en la petición que le trasladó por escrito un miembro de su equipo, Robert Amstrong. La primera ministra incluso subraya la palabra "no", para enfatizar el mensaje, según la BBC.

De esta forma, a Thatcher no le convencieron los argumentos esgrimidos por Zuckerman, que defendió el préstamo del animal como gesto en favor de la "especial relación" entre Reino Unido y Estados Unidos. "Lord Z. sabe más de pandas que yo, seguro que puede arreglarlo", esgrimió la 'Dama de Hierro'.

Los documentos han sido publicados por los Archivos Nacionales de Kew (Londres), donde están recogidos alrededor de 11 millones de papeles. Gran parte de esta documentación, procedente de distintos departamentos gubernamentales, permanece sellada hasta pasados 30 años.